影／彰化婦稱「理財名師」要教她投資美股！警阻轉帳還被問：你看過老師書嗎？

彰化市近日一名婦人到銀行準備約定帳戶把錢匯去投資「美股特別計畫」，被行員發覺有異，通知警方，彰化分局民生路派出所警員火速到達勸阻，婦人還堅持說，「這老師有出書啊」，員警回說，「我有看過書，但這是假的」，苦口婆心才勸阻婦人約定帳號，保住積蓄。

彰化分局民生路派出所近日接獲銀行行員通報說一名女子要約定帳戶，疑似帳騙集團，線上巡邏的員警徐友祥、龔培鈞及杜宸惟即趕到現場了解，一名女子正準備依照網路投資社群「某財經學院」內一名自稱「…又上」的知名投資老師指示，辦理設定「約定帳戶」，以便將資金投入所謂「美股特別計畫」。

員警告訴女子這是詐騙，女子一開始還不相信，告訴員警「你有看過這老師出的書嗎？」員警立即回說「我有看過，但這個是冒充老師」，女子又說「但這投資社的臉書有藍勾啊？」員警說藍勾要申請不難啊。

女子其實在行員通報時，甚至透過Line還問詐團說「行員叫員警來關心，要怎麼說呢？」詐團竟跟女子說，「請銀行和警察直接打到又上辦公室確認」，在員警調查女子要匯的帳戶就是曾被列為警示帳戶的可疑帳戶，女子才打消念頭，也驚呼「錢真的差一點就沒了！」

民生路派出所長張忠肯表示，這些假投資社群經常冒用名人、理財專家來成立群組行騙，多以「高報酬」、「穩賺不賠」等話術誘騙民眾，民眾應小心查證， 若有疑問隨時通報警方。