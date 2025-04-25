網戀詐騙陷阱！女欲抵押房產投資 家人報警阻止

圖為網路詐騙示意圖。圖／AI生成

桃園一名女子日前疑似遭詐騙集團以投資為名誘騙，打算抵押房屋籌資，家人發現異狀昨(24)日向轄區警方報案，桃園警察分局青溪派出所員警盧育桓、廖均獲報後及時協助勸阻，成功保住女子房產，阻止詐騙。

經員警和陳小姐的家人一番苦勸終於讓她回心轉意。圖：讀者提供

據悉，一開始被害人陳小姐表示她是合法的投資，對方是老朋友經常見面，堅持自己沒有被詐騙，如果員警要阻止，她會到地檢署提告。經員警詳細解說，她才逐漸冷靜下來，坦承自己是在網路交友認識一名姜姓男子，自稱是投資專業人士，雖未曾見面，卻因長期噓寒問暖而發展感情，並在對方的勸說下，決定將房屋抵押5百萬投入股市。員警一聽就識破這是常見的「假交友真詐財｣的手法，和她的家人一番苦勸終於讓她回心轉意，由員警及家人陪同她到銀行辦理解除抵押手續，成功保住房屋。

經員警和陳小姐的家人一番苦勸終於讓她回心轉意。圖：讀者提供

警方呼籲民眾，網路交友務必保持警覺，對於涉及金錢的資訊應多方查證，以免落入詐騙陷阱淪為受害人。

本文章來自《桃園電子報》。原文：網戀竟成詐騙陷阱！女子欲拿房產抵押投資 幸家人即時報警阻止