高雄托嬰中心「換負責人又冒用保母證」再傳虐多嬰！ 社會局：已要求停辦
高雄市楠梓某托嬰中心3年前遭踢爆燙傷、虐待嬰兒，楊姓女負責人遭開罰停業後，近日又被爆出原地點改由楊女丈夫重新登記營業，楊女借用他人保母證照再次虐嬰，8名嬰孩遭呼巴掌、強灌副食品；社會局表示，已立即終止準公共化並要求停辦，協助其他嬰孩轉托，偽照文書部分函送檢察機關偵辦。
該托嬰中心3年前遭時任議員的黃捷踢爆虐嬰、不幫員工提撥勞健保、超收學員等，遭罰停業後，楊姓負責人去年2月使用丈夫名義登記為負責人，並借用李姓保母證照，原地重新營業，去年底陸續有家長在網路討論孩子疑似遭虐，市議員李雅慧接獲投訴，多名嬰兒疑遭呼巴掌、強灌副食品、將奶瓶蓋打開強灌牛奶，嬰兒身上有瘀青。
李雅慧表示，該名楊姓負責人過去曾有過失傷害前科，14年前擔任保母時也因未留意孩子狀況，導致孩子返家後不適身亡，遭判業務過失致死，如今卻再度使用丈夫名義重新營業，社會局當初審查立案制度大有問題，要求業者勒令停業、裁處重罰。
社會局表示，該托嬰中心目前收托25名嬰孩，今年2月19日受理1位家屬通報，到中心查調監視器後發現2月10日至12日有8名嬰孩遭2名女性員工（包括楊女）不當餵食、不當按揉頸部等，目前已無傷勢；該案因有偽造文書等刑事案，經配合檢警4月搜查，取得證據後將依法裁處，現正協助家長轉托。
社會局表示，園方首次願意配合提供數日監視畫面，後續卻不願提供更前期畫面和家屬資料，導致查證困難，因另外涉及冒用保母，社會局依偽照文書罪嫌，協調檢方強制搜索；去年園所立案後，社會局雖知悉負責人為楊女丈夫，但對方並無兒少法不適當身份，只能同意立案，但已加強無預警稽查4次，均無發現不法。
社會局表示，該中心違法事實明確，已達終止準公共標準，4月15日函文終止準公共托育服務合作契約；2名保母不當照顧行為將開罰48萬並公告姓名，限制30年不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員，偽照文書部分由檢警偵辦；考量現仍有嬰孩欲轉托，無法立即停業，社會局每日稽查，嚴禁園所再收托嬰孩，並提供家長鄰近區準公共托嬰中心、準公共保母名單參考。
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