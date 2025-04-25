影／左轉未禮直行車！台南轎車攔腰撞飛女機車騎士受傷

台南市安南區海佃路一段與海佃路一段158巷口前天上午10時發生一起車禍，羅姓男子駕駛轎車左轉時，疑未禮讓直行車，攔腰撞上陳姓女機車騎士及擦撞李姓女機車騎士，陳女被撞飛倒地受傷，送往奇美醫院治療。台南市警三分局指出，三方酒測值均為0，詳細肇事原因仍待釐清中。

第三分局交通分隊小隊長翁世隆說，經了解，羅男駕駛轎車，沿海佃路一段北往南方向行駛，欲左轉海佃路一段158巷，不慎與沿海佃路1段直行陳女、李女2名機車騎士發生擦撞，陳女則受傷送往奇美醫院治療。