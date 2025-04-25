影／「安眠藥抓狗集團」賣狗肉1斤千元！ 一級保育石虎也上桌

民眾黨台中市議員江和樹今在議會質詢踢爆網路賣狗肉，甚至連石虎都受害上餐桌。

江和樹指出，去年10月有抓狗集團離職員工向他檢舉此事，他的助理佯裝買家，錄下交易過程，已向市府農業處與警報案。

江指出，集團賣狗肉全台供貨，散肉一斤1000元，整條犬集1斤700元，他懷疑集團除收購繁殖場汰犬，另還找流浪犬下手，整個冰箱至少5、60隻，怵目驚心。

江和樹指出，台中安眠藥抓狗集團猖獗，他同時公布買賣過程畫面。他依離員工指點，在網路打下暗號「買補給品」與對方聯絡上後，全台都可供貨，賣狗肉的人騎已拆車牌電動機車，到約定地點交易，除了肉品還有附贈蔥薑，拿錢後即離開。

爆料者指出，集團甚至還曾抓到石虎，也照樣肢解販售，從偷拍的照片可看出石虎的屍體，農業處長張敬昌證實，的確是石虎無誤，但不知最後販賣的價格。

江和樹表示，服務處包跟蹤過抓狗集團，看到員工餵食流浪犬，可能其中安眠藥，吃過的狗兒都入昏迷，集團的人拿布袋一隻一隻裝入布袋帶走；另從買到犬隻掃到晶片，台中不少流浪犬都植入晶片，農業局證實。另據了解，可能也有繁殖場老化或汰除的犬隻，都賣給集團。