台南香鋪店大火釀2死！單一出入口、高溫蓄熱如烤爐 …搶救困難

台南市北區文賢路上一香鋪店凌晨近2時許發生火警，吳姓老闆夫婦經搶救後緊急送醫仍宣告不治，店內堆放大批爆竹及金紙等易燃物，致火勢一發不可收拾，消防局調查，該建物老舊為單一出入口，加上4樓為鐵皮加蓋，高溫蓄積無法宣洩，形同烤爐一般，造成搶救上困難。

現場指揮官第六救災救護大隊副大隊長劉彥廷說，抵達現場時，建物已全面燃燒，破壞鐵捲門而入、架梯入內及啟動雲梯車等，用盡所有方法進行搶救，但店內1至4樓堆放爆竹、金紙、線香及雜物易燃物，甚至內部木板裝潢等塌陷，不論是進攻或撤退都很困難。

同時，該建物為單一出入口，加上4樓為鐵皮加蓋，熱區再最頂樓，高溫蓄積無法宣洩，形同烤爐一般悶燒，且身上高溫警報器逼逼作響，高溫下體力消耗特別快，甚有消防員熱衰竭而及時撤出火場，因而分組輪番上陣滅火。

據調查，大批消防人車抵達現場時，破門而入後，才發現各樓層都有火煙，已全面燃燒，再加上全棟幾乎全堆置易燃物付之一炬，也增加蒐證難度。消防局指出，起火原因仍待火場鑑定。

消防局指出，依據爆竹煙火管理條例等相關規定，該場所為未達中央主管機關所定管制量爆竹煙火販賣場所，非屬應列管爆竹煙火場所。該局於重點節慶期間，請各大隊加強爆竹煙火安全宣導。