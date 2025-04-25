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中壢臨時車站飄濃濃瓦斯味？相關單位檢測數值都為0

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

中壢臨時車站今上午8時45分許，有民眾於南下第二月台聞到瓦斯味，消防人員獲報後，立即前往檢測，不過現場風大，雖有聞到瓦斯味，檢測數值卻是0，目前已聯繫欣桃瓦斯前往了解。鐵道局北部工程分局回應，目前已要求全面停工，待確認完成後復工。

市議員黃敬平今於臉書表示，台鐵中壢車站臨時站旅客候車時，因為聞到現場飄出濃濃的瓦斯味，懷疑是緊臨隔壁正在施工的台鐵中壢車站鐵路地下化施工現場，可能有瓦斯氣體外洩，鐵路警方及消防隊人員接獲通報，擔心引發意外，不敢大意。

消防第二大隊說，今上午接獲有民眾於南下第二月台聞到瓦斯味，消防人員獲報後到場，先要求施工人員停工，不過現場風大未能檢測到瓦斯濃度，目前已要求欣桃瓦斯公司到場檢測，了解原因，後續看檢測結果協助。

欣桃瓦斯表示，月台內及臨時站工區未有瓦斯管線，僅周邊道路的確有臨時瓦斯管線，不過檢查管線無挖破情況，但現場的確出現瓦斯味，目前仍在持續檢測中。

鐵道局北部工程分局回應，目前已要求全面停工，待確認完成後復工。

中壢臨時車站今上午8時45分許，有民眾於南下第二月台聞到瓦斯味，消防人員獲報後，立即前往檢測，欣桃瓦斯也前往了解。圖／欣桃瓦斯提供
中壢臨時車站今上午8時45分許，有民眾於南下第二月台聞到瓦斯味，消防人員獲報後，立即前往檢測，欣桃瓦斯也前往了解。圖／欣桃瓦斯提供
中壢臨時車站今上午8時45分許，有民眾於南下第二月台聞到瓦斯味，消防人員獲報後，立即前往檢測，欣桃瓦斯也前往了解。圖／欣桃瓦斯提供
中壢臨時車站今上午8時45分許，有民眾於南下第二月台聞到瓦斯味，消防人員獲報後，立即前往檢測，欣桃瓦斯也前往了解。圖／欣桃瓦斯提供
中壢臨時車站今上午8時45分許，有民眾於南下第二月台聞到瓦斯味，消防人員獲報後，立即前往檢測，欣桃瓦斯也前往了解。圖／翻攝自黃敬平臉書
中壢臨時車站今上午8時45分許，有民眾於南下第二月台聞到瓦斯味，消防人員獲報後，立即前往檢測，欣桃瓦斯也前往了解。圖／翻攝自黃敬平臉書

中壢 消防人員 鐵道

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