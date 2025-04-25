影／台南香鋪店凌晨大火炮竹聲不斷 老闆夫婦救出送醫不治

台南市北區文賢路上一香鋪店凌晨近2時許發生火警，火勢一發不可收拾，吳姓老闆夫妻受困2樓後面房間，但因店內堆放大量炮竹及金紙等易燃物，爆裂聲不斷，致搶救上困難，火勢約4時被撲滅，而夫妻陸續被搶救出來，但已無呼吸心跳，送醫不治。

據指出，67歲林姓老闆娘於2樓房間火場救出，全身2度以上燒燙傷後送成大醫院，隨後，68歲吳姓老闆也於2樓房間火場救出，後送永康奇美，2人被救出時均已無呼吸心跳，送醫不治。

這家香鋪店位在北區文賢路上，為3樓鋼筋混凝土建物，4樓鐵皮加蓋。消防局於1時55分獲報，香鋪店起火，陸續出動大批消防人車等到場搶救，得知屋主2人受困屋內，立即布線破門入室搶救，同步自2樓架梯入室，2樓也堆放金紙及炮竹枝條等易燃物，爆裂聲不斷，致搶救困難。

消防人員也升起雲梯車，分別從1、4樓及鄰戶進入火場滅火，也因爆竹聲響不斷，附近熟睡鄰居跑出屋外關切。不一會兒幾乎全棟都冒出火煙。

據調查，起火戶燃燒1樓金紙、爆竹跟雜物、2樓燃燒金紙、爆竹跟家家雜物、3樓、4樓則燃燒雜物，除起火戶不一會兒幾乎全棟都冒出火煙外，也延燒隔壁4樓雜物及煙燻，直至4時5分火勢撲滅。