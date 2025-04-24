高雄虐兒托嬰中心改名重開再度施虐 8嬰遭呼巴掌灌食物
高雄市楠梓某托嬰中心3年前遭踢爆燙傷、虐待兒童，負責人遭開罰停業後，近日又被爆出原地點改由負責人的丈夫登記營業，並再次傳出施虐嬰兒事件，有嬰兒遭呼巴掌、強灌副食品；社會局表示，受害嬰兒有8位，目前已終止準公共托育服務合作契約，並針對偽照文書、冒用托育人員身分等，函送檢察機關偵辦。
曾因虐兒事件停業的楠梓某托嬰中心，去年負責人改為丈夫名後原地重新營業，再傳虐兒事件！高市議員李雅慧接獲民眾投訴，該間托嬰中心疑似有多名嬰兒被虐，包括呼巴掌、強灌副食品、將奶瓶蓋打開強灌牛奶，還發現嬰兒身上多處有瘀青，後來追查才發現是施虐者竟是先前托嬰中心的負責人。
李雅慧表示，該名楊姓負責人過去曾有過失傷害、業務過失致死前科，不僅如此，去年舊地重新開業後，違規事項一樁接著一樁、劣跡斑斑；她呼籲社會局應即刻對該業者勒令停業，裁處重罰並且檢討審核立案機制。
社會局表示，2月19日受理1位民眾通報，社會局經查調監視器，發現2月10日至12日有8名嬰孩遭2名托嬰中心女性員工不當餵食、不當按揉頸部等，目前皆無傷勢；該案因有偽造文書等刑事案，經配合檢警4月搜查，取得證據後將依法裁處，現正協助家長轉托。
社會局表示，該托嬰中心違法事實明確，已達終止準公共標準，已於4月15日函文終止準公共托育服務合作契約；該中心人員不當照顧行為，調查後確認違反兒童及少年福利與權益保障法條，社會局將依法裁處該中心人員6萬元以上至60萬元以下罰鍰，並限制最長30年不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。
因該中心涉嫌任用不適任人員、冒用托育人員身分提供服務，並有不實陳報等情事；社會局表示，將命其停辦或廢止其設立許可，依其涉嫌偽造文書使公務員登載不實一節，函送檢察機關偵辦。後續將啟動一對一個管機制協助家長，提供左營、楠梓等鄰近區準公共托嬰中心及準公共保母名單供家長參考，全力協助孩子轉托。
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