與通緝犯同場慶生 花蓮2刑警記過調職

花蓮玉里警分局偵查隊呂姓副隊長、吉安警分局偵查隊鄭姓小隊長，4月2日參加民間友人的生日餐會，沒想到朋友的朋友是通緝犯，而2人竟渾然不知，事後通緝犯拍照上傳到IG，被縣警局網路巡邏逮到。圖／花蓮縣警局提供 花蓮吉安警分局前分局長林俊廷日前才遭質疑搭黑道車輛聚餐被檢舉，調往基隆任非主管職務；玉里警分局呂姓偵查副隊長、吉安警分局鄭姓偵查小隊長本月2日又和幫派分子闕姓通緝犯參加餐會，事後照片傳上IG被警方網路巡邏發現，縣警局將2人記過、列管輔導並調離現職。

警方調查，呂姓副隊長、鄭姓小隊長受邀聚餐，同行除學校校長、商店業者等，還有闕姓通緝犯，闕只待一下子就離開，不過用手機拍下慶生照片並打上「生日快樂」，留下明確證據。

警方詢問呂姓副隊長、鄭姓小隊長出席該餐會緣由，2人稱當下並不知道闕姓男子為通緝犯、幫派分子。

闕姓通緝犯因違反社會秩序維護法中的妨害秩序罪未出庭，今年2月被花蓮地檢署通緝，迄今他也不知情。刑警大隊得知後立即派員緝捕，前天在花蓮市區逮捕遞解地院歸案。

由於吉安警分局長林俊廷日前才遭檢舉，疑似搭乘黑道兄弟車輛外出聚餐，花蓮縣警局展開調查；警政署隨即做出處分，本月21日林俊廷調任基隆市警察局警務參。縣警局18日晚間表示，林俊廷領導統御及內部管理不善，疑有交往不當之情，依據相關考核機制陳報內政部警政署，經通盤考量後，調整為非主管職務。

花蓮縣警局督察長江建忠表示，員警於網路巡邏轄內幫派份子IG，發現竟有員警參加慶生餐會照片，調查後確認呂姓副隊長、鄭姓小隊長未事前報備及事後報告出席餐會，違反特定對象交往規定，經調查屬實，調非主管職務並改調行政警察，並記過、列管輔導。

縣警局強調，秉持警紀警辦，維護警紀的決心，自檢自查，對於同仁違法違紀行為，依法查辦，絕不寬貸。