台南國中生猝死案無霸凌與餵毒 教局：全校尿篩呈陰性

台南市一名13歲國中生今年2月間家中猝逝，家屬質疑在校遭霸凌，甚至指控被人強迫餵食毒品，但經法醫解剖檢體均無毒品反應，認死者因病毒感染導致心肌炎及心臟衰竭死亡。教育局今表示，對學生猝逝不捨，能同理家屬失去孩子的悲痛，後續仍會與各校共同維護校園安全，毒品、霸凌零容忍。

台南市教育局指出，某國中生猝死案於今年2月引起社會高度關注，市長黃偉哲非常重視，要求徹查，並要求落實校園毒品、霸凌零容忍政策。針對疑似霸凌事件，校方依「校園霸凌防制準則」調查，外聘特教、心理與律師相關背景委員，盡全力掌握人證、事證、訪談相關人員，以還原事實真相。全案已在4月8日完成調查，確認霸凌案不成立，4月14日已將書面資料寄給家長。

有關疑似餵毒部分，則是取得全校164名學生家長同意，於3月10日進行全校性尿篩，毒品尿篩結果全部呈現陰性，表示毒品未滲入純樸的國中校園。今法醫研究所鑑定報告出爐，屍檢結果體內無毒品反應，進一步釐清真相。

教育局表示，此名學生突然離世，不論是家屬或同儕，悲傷可想見。校方已請專輔人員進行班級團體輔導，讓學生抒發悲傷情緒，並藉由摺紙鶴與星星，傳遞對故人的思念與祝福，校方也持續提供家屬必要性協助。

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