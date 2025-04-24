花蓮刑警2高官與通緝犯參加慶生會 竟渾然不知遭調職

花蓮玉里警分局偵查隊呂姓副隊長、吉安警分局偵查隊鄭姓小隊長，4月2日參加民間友人的生日餐會，沒想到朋友的友人是一名違反社會秩序維護法的闕姓通緝犯，而2人竟渾然不知。事後通緝犯還拍照上傳到IG，被縣警局網路巡邏逮到，將2人調離現職，並處記過、列管輔導等懲處。

據警方調查，呂姓副隊長、鄭姓小隊長2日受友人邀約聚餐，要為朋友慶生，同行者除了學校校長、商店業者等，竟還有一名通緝犯。這名闕姓通緝犯是朋友的朋友，當天只待一下子就離開，不過有用手機拍下慶生照片，並打上「生日快樂」，上傳至社群平台Instagram，為這場慶生留下明確證據。

警方訊問呂姓副隊長、鄭姓小隊長出席該餐會的緣由，2人稱當下不知道那位是通緝犯幫派份子，沒有當場認出來；闕姓通緝犯違反社會秩序維護法中的妨害秩序罪，因未出庭就被通緝，但他本人卻不知自己被通緝，昨天警方將人依法送辦，法院裁定限制住居。

花蓮縣警局督察長江建忠表示，於網路巡邏發現，轄內幫派份子的IG上，有同仁參加慶生餐會的照片，調查，確認為呂姓副隊長、鄭姓小隊長，在沒有事前報備及事後報告情形下出席該餐會，違反特定對象交往規定，經調查屬實後，調非主管職務以及改調行政警察，並處以記過、列管輔導等處分。