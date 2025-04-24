假面試之名行偷拍之實 桃園攝狼偷拍女職員短裙遭逮
桃園市蘆竹區經傳偷拍「攝」狼！一名38歲劉姓男子假借應徵名義至蘆竹區某公司面試，竟在過程中偷拍穿著短裙的女職員，對方察覺有異立即求助。警方到場調閱監視器及查閱劉男手機，確認有偷拍，依刑法妨害性隱私罪移請桃園地檢署偵辦。
據了解，劉男今上午至蘆竹區某公司面試，假應徵之名，行偷拍之實，趁著女職員不注意時偷拍裙底風光，女子察覺有異通報其他同事，她先假借要拍攝證件照查看劉男手機，發現劉男手機確實有偷拍的照片，立即報警。
據悉，劉男為偷拍慣犯，過去曾有多項偷拍前科，手機內除了有該名女職員的偷拍照，也有多張其他女性照片；警方獲報到場調閱監視器，確認劉男犯罪事實，劉男也當場承認偷拍，警方逮捕劉男並依刑法妨害性隱私罪移請桃園地檢署偵辦。
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