高雄警連執法受議 警大退休教授游毓蘭也說話了

高雄市警局近日執法備受爭議，中央警察大學退休教授游毓蘭今天在臉書貼文感嘆，「三不五時仍有人來嗆我：『這些惡警你怎麼教的?』」，她提醒曾是她的學生們，「要謹守行政中立，切勿甘做執政黨鷹犬」。

游毓蘭在貼文中點出高雄市警局執法爭議的例子，包括4月17日晚間，高雄市警鳳山分局員警強行帶走在文化中心散步的林姓女老師，以及4月22日陳姓女碩士在網路社群，貼文問「陳菊走了？」4小時內通知到案，依違反社會秩序維護法函送法辦。

由於最近檢調針對在野黨發起的罷免行動，展開大規模搜索與聲押，東吳大學法學院講座教授董保城在聯合報上寫了一篇評論文章「這不是罷免，是製造寒蟬」，提醒司法人，「司法若不自守界線，放棄中立原則，人民對其敬畏將轉為警戒，對其信任將化為防備。」游毓蘭收到董保城分享這篇評論文章後，又見到高雄市警局的遭議的執法也有所感，貼文提醒她的學生。

游毓蘭今天在臉書貼文，「即使從警大教職退休將近11年來，三不五時仍有人來嗆我：『這些惡警你怎麼教的？』」，表示「這些警察我或許教過，但沒教他幹這種事！」。

游毓蘭認為，員警誤認、盤查、強行帶走、在派出所留置女老師事件，雖然高雄市警方迅速認錯道歉，懲處7名員警，與4年前桃園中壢分局警員當街攔檢女老師，因女老師不願配合而遭到該警以大外割摔倒制伏案如出一轍。

她並點出，員警個人以公務員假借權勢與機會強制與剝奪自由被判有罪、中壢分局也被判國賠，但是顯然警政署、警大、警專，並沒有針對這個案例加強法治教育，沒有得到足夠的教訓。

對陳姓女碩士網路詢問「陳菊走了？」，4小時就被通知到案，游毓蘭認為，警察偵查犯罪的能力與實力太驚人！如若有這樣的實力，為什麼現在這麼在網路上散布的詐騙訊息、各群組貼文號召雇用「反共反中台灣國民」在4月26日凱道反串去衝撞群眾的貼文，怎不見警方發揮類似的犯罪偵查能力積極偵辦，並質疑「還是像檢調一樣，辦藍不辦綠？」。