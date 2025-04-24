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無良密醫誆騙癌友注射不明液體 2病友家屬求償獲賠1347萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南葉姓婦人罹肺腺癌5年前遭注射不明針劑後送醫不治，檢警追出某生技公司以未經許可的幹細胞療法，由楊姓密醫等7人為葉婦等病友治療，2年詐財達2584萬元。醫院示意圖／Ingimage
台南葉姓婦人罹肺腺癌5年前遭注射不明針劑後送醫不治，檢警追出某生技公司以未經許可的幹細胞療法，由楊姓密醫等7人為葉婦等病友治療，2年詐財達2584萬元。醫院示意圖／Ingimage
台南葉姓婦人罹肺腺癌5年前遭注射不明針劑後送醫不治，檢警追出某生技公司以未經許可的幹細胞療法，由楊姓密醫等7人為葉婦等病友治療，2年詐財達2584萬元，楊等人被判刑7年至1年半不等徒刑外，2病友家屬向楊及生技公司求償，台南地院判楊等人賠償1347萬元。

葉婦的林姓夫婿及一對子女3人，向楊姓密醫、生技公司及高姓總監求償，包括被騙醫療費用534萬元及精神賠償200萬元。

楊男表示，確有進行細胞培養、執行醫療行為，所收取的送驗等療程費用，為相當對價，並無侵權行為。另高姓總監及公司方面未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述。

另位葉姓病友的家屬也對楊男、生技公司及高姓總監提告，求償被騙醫療費用613萬6千元。

楊男指出，基於訴訟經濟，願以和解方式，分期付款返還已收取醫療費用。另高姓總監及公司未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述。

台南地院表示，原告所主張事實，經法官依職權調閱前開刑事案件卷宗核查無誤。高姓總監等既未於言詞辯論期日到場爭執，也未提出書狀答辯以供斟酌，依其證據調查結果，已堪信原告主張為真實。

台南地院指出，按因故意或過失，不法侵害他人權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人權利者，連帶負損害賠償責任；原告因楊男、高姓總監詐欺共同侵權行為，致受有613萬6000元損害，以及534萬損害外，法官也認林男及子女等分別請求賠償精神慰撫金100萬、50萬、50萬元，應屬適當。

台南 生技 總監

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