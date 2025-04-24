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龜山大棟山風景特定區電纜遭竊 20多盞路燈全滅釀安全疑慮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區大棟山風景特定區，近日接連傳出電纜線失竊事件，導致沿線約20多盞路燈整排不亮，嚴重影響當地居民與登山民眾夜間出入安全。員警獲報後，立即調閱沿線監視器畫面，追查相關涉案車輛，持續擴大偵辦。

桃園市議員李宗豪指出，經初步勘查遭竊電纜長度約700至800公尺，研判為含銅線材質，可能因具轉賣價值而成為嫌犯覬覦目標。桃園市政府養工處已於第一時間報警處理，警方亦已介入調查，將全力追查犯嫌下落。

李宗豪表示，收到當地居民反映，近期夜晚行經產業道路時，無路燈照明，擔憂發生交通事故或治安事件。已要求市府儘速修復路燈照明，並加強巡邏防範類似事件再度發生。

龜山警方則說明，桃園市政府養工處路燈外包廠商於兔坑山區產業道路維護時，發現該區電纜線遭竊，於21日向警方報案；員警獲報後，立即調閱沿線監視器畫面，追查相關涉案車輛，持續擴大偵辦，同時，加強該區域巡邏與定點守望，盤查可疑人、車，積極防範破壞行為再生。

桃園市龜山區大棟山風景特定區，近日接連傳出電纜線失竊事件，導致沿線約20多盞路燈整排不亮。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區大棟山風景特定區，近日接連傳出電纜線失竊事件，導致沿線約20多盞路燈整排不亮。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區大棟山風景特定區，近日接連傳出電纜線失竊事件，導致沿線約20多盞路燈整排不亮。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區大棟山風景特定區，近日接連傳出電纜線失竊事件，導致沿線約20多盞路燈整排不亮。記者周嘉茹／翻攝

交通事故 桃園 監視器

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