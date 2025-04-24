龜山大棟山風景特定區電纜遭竊 20多盞路燈全滅釀安全疑慮

桃園市龜山區大棟山風景特定區，近日接連傳出電纜線失竊事件，導致沿線約20多盞路燈整排不亮，嚴重影響當地居民與登山民眾夜間出入安全。員警獲報後，立即調閱沿線監視器畫面，追查相關涉案車輛，持續擴大偵辦。

桃園市議員李宗豪指出，經初步勘查遭竊電纜長度約700至800公尺，研判為含銅線材質，可能因具轉賣價值而成為嫌犯覬覦目標。桃園市政府養工處已於第一時間報警處理，警方亦已介入調查，將全力追查犯嫌下落。

李宗豪表示，收到當地居民反映，近期夜晚行經產業道路時，無路燈照明，擔憂發生交通事故或治安事件。已要求市府儘速修復路燈照明，並加強巡邏防範類似事件再度發生。