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台中男欲匯50萬稱投資手機零組件 警銀聯手阻詐

中央社／ 台中24日電

台中廖姓男子日前加入網路投資群組，對方稱可投資手機及手工具零組件賺價差；他籌資50萬要匯款行員發現有異報案，經警說明為常見詐騙手法，得知差點遭詐後不斷向警方與行員致謝。

台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所22日中午12時多，接獲轄內華南銀行行員報案稱，有男子疑似遭詐騙，請警方前往協助。

經警方到場了解，20多歲廖男今年3月中旬透過手機加入某投資LINE群組，接著有一自稱理財專員的女網友開始傳訊息噓寒問暖，不久便稱自己從事手機及手工具零組件買賣，可提供優惠價格，讓廖男到其他網站販賣賺取價差。

廖男得知後，決定籌資新台幣50萬元後，當天準備至附近銀行欲匯款到對方指定帳戶，行員發現有異，立即通知警方到場。

員警了解後，說明此為詐騙集團常見手法，並開導廖男「有這種好康，對方為什麼不自己賺」；後經廖男傳訊探詢女網友，卻遭對方已讀不回，這才發現自己險遭詐騙，不斷向警方與行員致謝。

價差 詐騙集團

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凱基壽反詐 建構「金警聯防」

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