影／他酒醉搭計程車返家後...賴在車上不下車 跟員警盧半天

楊姓男子昨天凌晨酒醉搭計程車返家後，堅持不願下車，鄧姓司機報警處理，他仍堅持「我跟你講一件事」、「不要恐嚇我」、「小聲一點好不好」、「不可以碰到我喔」、「有沒有錄影」；楊的家屬協助勸說，他仍「盧」了半天不配合，最後又突然走下車。

昨天清晨1時許，楊姓男子搭乘計程車返回台南市安明區安平路住處，賴在車上堅持不下車，鄧姓司機無奈，報警請轄區第四警分局安平派出所協助處理；楊在車上與警察不斷對話「我沒有打你」、「你強迫我」、「為什麼叫我閉嘴」，「你不能碰到我」。

鄧將楊與員警僵持過程拍下，放上threads社群媒體表示「是我車太舒適太好搭車嗎 到站了怎麼請都不下車」；安平所所長李俊宏說明，當時警方接獲通報後趕赴現場，確認是一名醉酒男子搭乘計程車返家，卻因酒醉意識不清、拒絕下車。

李俊宏表示，處理員警現場與男子溝通未果後，隨即聯繫家屬到場協助；經家人協助勸說，男子才終於肯下車返家休息。警方提醒，倘若民眾酒後行為影響公共秩序或危及他人安全，警方得依法實施管束。

警方也呼籲計程車司機若遇上述情形，可立即通報警方到場處理，切勿與乘客發生衝突，以確保自身安全。

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