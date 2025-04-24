快訊

黃呂錦茹「捉放曹」是否羈押？台北地院訂明上午10時開庭

政院4100億特別預算「僅930億因應美關稅」 黃國昌：別愚弄台灣人

俄大規模空襲！基輔遭致命攻擊至少9死63傷 澤倫斯基急返烏國

影／他酒醉搭計程車返家後...賴在車上不下車 跟員警盧半天

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

楊姓男子昨天凌晨酒醉搭計程車返家後，堅持不願下車，鄧姓司機報警處理，他仍堅持「我跟你講一件事」、「不要恐嚇我」、「小聲一點好不好」、「不可以碰到我喔」、「有沒有錄影」；楊的家屬協助勸說，他仍「盧」了半天不配合，最後又突然走下車。

昨天清晨1時許，楊姓男子搭乘計程車返回台南市安明區安平路住處，賴在車上堅持不下車，鄧姓司機無奈，報警請轄區第四警分局安平派出所協助處理；楊在車上與警察不斷對話「我沒有打你」、「你強迫我」、「為什麼叫我閉嘴」，「你不能碰到我」。

鄧將楊與員警僵持過程拍下，放上threads社群媒體表示「是我車太舒適太好搭車嗎 到站了怎麼請都不下車」；安平所所長李俊宏說明，當時警方接獲通報後趕赴現場，確認是一名醉酒男子搭乘計程車返家，卻因酒醉意識不清、拒絕下車。

李俊宏表示，處理員警現場與男子溝通未果後，隨即聯繫家屬到場協助；經家人協助勸說，男子才終於肯下車返家休息。警方提醒，倘若民眾酒後行為影響公共秩序或危及他人安全，警方得依法實施管束。

警方也呼籲計程車司機若遇上述情形，可立即通報警方到場處理，切勿與乘客發生衝突，以確保自身安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊姓男子昨天凌晨酒醉搭計程車返家後，堅持不願下車，鄧姓司機報警處理，他仍堅持「我跟你講一件事」、「不要恐嚇我」、「小聲一點好不好」、「不可以碰到我喔」。圖／翻攝自threads社群媒體dddggg123456789
楊姓男子昨天凌晨酒醉搭計程車返家後，堅持不願下車，鄧姓司機報警處理，他仍堅持「我跟你講一件事」、「不要恐嚇我」、「小聲一點好不好」、「不可以碰到我喔」。圖／翻攝自threads社群媒體dddggg123456789
楊姓男子昨天凌晨酒醉搭計程車返家後，堅持不願下車，鄧姓司機報警處理，他仍堅持「我跟你講一件事」、「不要恐嚇我」、「小聲一點好不好」、「不可以碰到我喔」。圖／翻攝自threads社群媒體dddggg123456789
楊姓男子昨天凌晨酒醉搭計程車返家後，堅持不願下車，鄧姓司機報警處理，他仍堅持「我跟你講一件事」、「不要恐嚇我」、「小聲一點好不好」、「不可以碰到我喔」。圖／翻攝自threads社群媒體dddggg123456789

溝通 社群媒體 計程車司機

延伸閱讀

高捷酒醉男打傷車廂乘客眼鏡噴飛 傷害毀損送辦

新北計程車逾2.1萬輛 服務中心將再添1處

祝福前女友變調？嘉縣里長酒醉飆罵「死老爸」 遭人拿安全帽痛毆

中年轉職計程車司機「得吃老本？」 同業曝關鍵問題：我月薪10萬

相關新聞

影／500萬現金神秘蒸發...門鎖完好如初 竹北警偵破離奇竊案

新竹縣田姓男子去年12月發現放在家裡的500萬元竟憑空消失，但門鎖均無破壞痕跡，竹北警方鎖定熟悉門禁密碼的35歲吳姓男子...

無良密醫誆騙癌友注射不明液體 2病友家屬求償獲賠1347萬

台南葉姓婦人罹肺腺癌5年前遭注射不明針劑後送醫不治，檢警追出某生技公司以未經許可的幹細胞療法，由楊姓密醫等7人為葉婦等病...

龜山大棟山風景特定區電纜遭竊 20多盞路燈全滅釀安全疑慮

桃園市龜山區大棟山風景特定區，近日接連傳出電纜線失竊事件，導致沿線約20多盞路燈整排不亮，嚴重影響當地居民與登山民眾夜間...

詐騙鄉間也橫行 台南警方邀資深藝人譚艾珍分享遭詐經歷

詐騙橫行，台南善化警分局今天在安定區保安宮文康中心宣導犯罪預防，邀請資深藝人譚艾珍現身說法分享親身遭詐騙經歷，吸引上百民...

影／彰警拍反詐電影 方季惟演刑大隊長、局長陳明君也客串

彰化縣警察局為了反詐，精心拍攝的「曙光詐現」影片今天在縣警局大禮堂舉辦首映會，電影情節中，藝人方季惟化身嚴肅的刑警大隊長...

影／台南公車右轉疑未禮讓行人 她被撞倒地手腳擦挫傷送醫

40歲陳姓男子今天上午駕駛公車在台南市中西區路口右轉時，疑似未禮讓行人，與33歲黃姓女行人發生碰撞，導致黃女手腳擦挫傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。