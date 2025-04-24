聽新聞
0:00 / 0:00
詐騙鄉間也橫行 台南警方邀資深藝人譚艾珍分享遭詐經歷
詐騙橫行，台南善化警分局今天在安定區保安宮文康中心宣導犯罪預防，邀請資深藝人譚艾珍現身說法分享親身遭詐騙經歷，吸引上百民眾共鳴，希望強化民眾對詐騙手法的認識，提升防詐意識。
譚艾珍說，自己在不知情時一步步落入詐騙圈套。她表示，詐騙手法層出不窮，即使自認警覺性高，也可能在忙碌、情緒波動或善意回應他人時，陷入詐騙集團精心設計的話術。這次經驗她希望提醒大家「不要以為詐騙離我們很遠，其實隨時可能出現」。
譚艾珍以被騙經歷呼籲民眾，接獲陌生電話、簡訊或網路訊息務必冷靜判斷、不急回應，應用165反詐騙專線查證真偽，以免因一時疏忽造成難以挽回的損失。
活動現場還設防詐騙宣導攤位，警察說明各類詐騙手法特徵，並發放宣導摺頁與小禮品，協助大家了解常見詐騙話術與應對方式。不少民眾也主動分享身邊親友曾遭遇詐騙的案例，顯示防詐觀念亟需向家庭與社區深入推廣。
善化分局指出，詐騙手法日益多元從「假投資」、「網購詐騙」、「解除分期付款」、「假冒親友借錢」、「猜猜我是誰」到「假檢警」幾乎每天都有民眾受害，且受害年齡層有年輕化趨勢。不少詐騙集團會透過社群媒體、通訊軟體，甚至假冒知名金融機構或名人，以「保證獲利」、「快速致富」等吸引投資，匯款後便無法聯絡使民眾財產受損。
善化分局表示，防詐須從日常生活做起，除提高自我防詐意識，更應主動關心家人與朋友是否接觸可疑訊息或陌生來電，才能有效遏止詐騙發。遇有疑似詐騙應牢記「一聽、二掛、三查證」原則，撥打165專線或110報案，即可獲得協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言