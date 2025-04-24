影／彰警拍反詐電影 方季惟演刑大隊長、局長陳明君也客串

彰化縣警察局為了反詐，精心拍攝的「曙光詐現」影片今天在縣警局大禮堂舉辦首映會，電影情節中，藝人方季惟化身嚴肅的刑警大隊長，帶領王燦和高山峰等人扮演的警察打擊詐騙犯罪，局長陳明君也特別客串演出，未來會到各縣市展演。

這部「曙光詐現」影片是由資深藝人周嘉麗率領的「曉水珠心靈之旅」志工團，帶領方季惟等藝人拍攝，在今天的首映會，他們也訴說親友被詐的經驗，甚至投資比特幣被騙兩百多萬元，方季惟則說，她適合當刑警大隊長，聽到大家被騙，她不管接到男性或女性可疑電話，一律拒聽，就不會被騙。

警察局長陳明君在首映會中，分析打詐儀表板統計資料，說明彰化縣今年3月的詐騙現況，受理件數695件及財損金額2億8033萬元，以每10萬人口數統計，平均受理詐欺案56.51件(全國排列第16)，平均財損金額約2279萬元(全國排列第12），受理案件數及財損金額均低於全國22縣市平均值。

今年第1季受理件數1795件較上一季的2141件減少346件，財損金額8億4839萬元，較上一季11億5158萬元減少3億319萬元；今年1至3月已偵破詐欺集團42件278人，較去年同期增加18件增加101人，查扣不法所得5074萬元，攔阻詐騙匯款金額1億271萬7704元，呈現發生件數及財損減少，破獲件數、攔阻金額增加趨勢。

彰化縣第1季詐騙案件，仍以假投資相關詐騙共589件（占33.7%），含假交友詐財最多，假投資相關詐騙財損金額6億2713萬元（占77%）；詐騙手法第2名是網路購物詐騙共212件（占12.1%）、財損金額985萬元（占1.2%）；詐騙手法第3名是假買家騙賣家詐騙共140件，財損金額1363萬元（占1.7%）；詐騙手法第4名為假中獎通知詐騙共96件，財損金額741萬元（占0.9%）。

近期高發案件中，賣家也成為詐騙集團鎖定的對象，賣家只要聽到「付款失敗」「帳戶凍結」「需金流驗證」等關鍵字，這就有可能是詐騙，請立刻撥打165反詐騙專線，同時向所屬社群平臺管理員回報，也可至165「打詐儀表板」網站進行檢舉或報案。