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台中警獲報停車場聚眾 原來是拍片未申請虛驚一場

中央社／ 台中24日電

台中警方日前獲報東區1處停車場，有人聚集疑似發生糾紛，員警到場發現有30多人聚集且手持棍棒，經確認為網路自媒體拍攝微電影，警方勸導拍攝應事先申請後勸離，案件才落幕。

台中市警局第三分局今天表示，東區分駐所11日晚間9時多接獲民眾報案稱，東區自由路三段1處立體停車場內，有多人聚集疑似發生糾紛案，請警方前往處理。

警方獲報後，立即調派線上警力到場，只見現場約有30多名男女聚集，部分人員甚至手持棍棒等疑似「武器」，在場群眾見到員警到場，隨即放下手中的「武器」，高舉雙手配合盤查，並直喊「誤會一場」。

經警方了解，原來是網路自媒體拍攝團隊，當晚為拍攝幫派題材的自創微電影，邀集臨演並挑選離峰時段到停車場取景，演員衣著打扮還酷似電影「角頭」中的角色，持棍棒的情節也是劇情所需。

警方勘查，現場亦設有燈具、攝影器材及音響設備，查驗確認所持棍棒等物品皆為拍攝道具，雖證實為一場烏龍，警方仍依法登記現場負責人及相關人員資料，並勸導應事先向相關單位申請拍攝許可，並設置告示及現場管制措施，以免引發民眾誤解或恐慌。

劇組人員也坦承事前規劃不足，向警方致歉並承諾未來拍攝將依規定辦理，隨即配合收拾器材離去，讓案件平和落幕。

停車場 微電影 東區

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