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影／台南公車右轉疑未禮讓行人 她被撞倒地手腳擦挫傷送醫
40歲陳姓男子今天上午駕駛公車在台南市中西區路口右轉時，疑似未禮讓行人，與33歲黃姓女行人發生碰撞，導致黃女手腳擦挫傷，所幸無生命危險；警方調查，駕駛酒測值為0，詳細肇事原因仍待釐清中，已先依道管條例對司機開罰。
台南市警第二分局交通分隊分隊長戴川盛指出，今天上午10時許，1輛由陳姓司機駕駛的公車，沿中西區公園路外側車道南向北行駛至公園路與成功路口右轉，與穿越行人穿越道上南向北行走的黃姓女子發生碰撞，導致行人手腳擦挫傷送醫。
警方調查，公車駕駛無酒駕情形，但疑似轉彎時未依規定禮讓行人，違反道路交通管理處罰條例第44條第4項規定，汽車駕駛人有前二項規定之情形，因而肇事致人受傷或死亡者，處新台幣7200元以上36000元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕駛執照1年。
據統計，台南市今年1至3月取締「車輛未停讓行人」共計690件，警方針對南市行人流量大且易肇事路口，已擇定27處行人流量大路口，建置車輛未停讓行人科技執法設備。
警方呼籲，駕駛車輛轉彎時應注意行人動態並主動禮讓，以確保路口通行安全；行經路口務必減速慢行，尤其轉彎車輛應特別留意行人穿越道上的行人，車輛左轉彎時應至路口中心點再轉彎，避免產生死角，以防類似事故再度發生。
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