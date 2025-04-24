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影／500萬現金神秘蒸發...門鎖完好如初 竹北警偵破離奇竊案

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣田姓男子去年12月發現放在家裡的500萬元竟憑空消失，但門鎖均無破壞痕跡，竹北警方鎖定熟悉門禁密碼的35歲吳姓男子涉案，經追查與監控後，將吳男逮捕到案，同時起獲改造槍枝、剩餘贓款40萬元，新竹地檢署訊後依竊盜、槍砲等罪嫌起訴。

據了解，事發當日，田男於上午11時發現住家遭竊，經點算財物，擺放於桌上的鉅額現金500萬元不翼而飛。由於住處並無遭破壞痕跡，警方研判是熟門熟路的內賊犯案，旋即調閱社區監視器。

監視器畫面指出，一名男子於案發前一晚，搭乘計程車前往遭竊住家，並神色自若地輸入門禁密碼，順利破解公寓1樓至4樓的各門禁管制，進入住處後，迅速將桌上鉅款搜刮一空，再度搭乘計程車揚長而去，全程行動俐落，宛如專業內賊犯案。

竹北警方指出，嫌犯進出全程未破壞任何門鎖，顯見對密碼相當熟悉。田男也坦言，僅有一名員工知悉其住家門禁密碼，懷疑對方可能「監守自盜」，協助外人犯案。

警方獲報後立即成立專案小組，並報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，同時擴大調閱沿線監視器，追查計程車動向，最終鎖定吳姓男子涉有重嫌，並查到其落腳處。

警方展開圍捕行動，於其住處周邊埋伏，見時機成熟，迅速破門攻堅，當場逮捕吳姓男子，並在其住處查獲剩餘贓款40餘萬元，及查扣一把仿巴西「金牛座」改造手槍，訊後依竊盜、槍砲等罪嫌移送，新竹地檢署複訊後於4月10起訴無男。

竹北警呼籲，民眾若家中存放鉅額現金，應加強保管措施，避免讓他人知曉金錢存放處及門禁密碼，以免成為有心人士覬覦的目標。此外，建議定期更換門禁密碼，並搭配監控、警報等安全設備，多層防護才能有效降低風險。

警方展開圍捕行動，於吳男住處周邊埋伏，見時機成熟，迅速破門攻堅，當場逮捕吳男。圖／警方提供
警方展開圍捕行動，於吳男住處周邊埋伏，見時機成熟，迅速破門攻堅，當場逮捕吳男。圖／警方提供
田姓男子放在家裡的500萬元憑空消失，竹北警方鎖定熟悉門禁密碼的吳姓男子涉案。圖／警方提供
田姓男子放在家裡的500萬元憑空消失，竹北警方鎖定熟悉門禁密碼的吳姓男子涉案。圖／警方提供
監視器畫面顯示，有1名男子於案發前一日晚間，搭乘計程車前來。圖／警方提供
監視器畫面顯示，有1名男子於案發前一日晚間，搭乘計程車前來。圖／警方提供
警方展開圍捕行動，於吳男住處周邊埋伏，見時機成熟，迅速破門攻堅，當場逮捕吳男。圖／警方提供
警方展開圍捕行動，於吳男住處周邊埋伏，見時機成熟，迅速破門攻堅，當場逮捕吳男。圖／警方提供
田姓男子放在家裡的500萬元憑空消失，竹北警方鎖定熟悉門禁密碼的35歲吳姓男子涉案。圖／警方提供
田姓男子放在家裡的500萬元憑空消失，竹北警方鎖定熟悉門禁密碼的35歲吳姓男子涉案。圖／警方提供

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