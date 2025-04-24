高雄捷運車廂隨機攻擊、醉漢無故打人 乘客錯愕

高雄捷運獅甲站傳隨機攻擊乘客事故，警方趕赴了解，發現44歲的陳姓男子與謝姓男子男子糾紛，經站務人員勸開。據了解，陳男在捷運列車行進間，突然攻擊謝男頭部，不久列車在獅甲站停站，陳下車後，謝男也下車，報警控告陳傷害。

據了解，昨天晚間近8時，陳姓男子與謝姓男子（36歲）搭乘高雄捷運列車，同坐車廂座位，陳男似乎已喝過酒，突然出手摑打旁邊謝姓男子的臉部和頭部，並損壞謝男眼鏡，令謝男一陣錯愕。

不久，捷運列車在獅甲站停站，陳姓男子下車，謝男不滿無故被打也跟下車，與陳男理論，站務人員和保全員趕緊上前勸開雙方，謝男要求報警處理。

前鎮警分局復興派出所接獲通報，巡邏員警立即趕進獅甲站，將陳、謝2人帶回派出所，警方發覺陳男醉言醉語，面對員警詢問事發過程，說不出所以，還稱沒打人。謝姓男子自認為無故被打，要控告陳傷害，警方詢問陳男後，將他留置到昨晚約11時，才讓男離開，不過將全案依傷害罪嫌移送法辦。

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