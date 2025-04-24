聽新聞
0:00 / 0:00
男大生帶長槍到中興大學…師生嚇壞 處分結果曝光
台中楊姓男大生自稱要去夜市打氣球，竟攜帶1把玩具長槍進入國立中興大學，還在綜合教學大樓中庭當眾把玩，有師生目睹嚇得報案，警方趕赴現場認為他無正當理由移送法辦；法院以楊行為令師生恐懼，依社會秩序維護法罰他5000元，可抗告。
台中第三分局指出，楊男今年3月26日晚上8點多獲報，中興大學內綜合教學大樓有民眾攜帶長槍，警方不敢大意到場盤查，發現楊男正在教學大樓的中庭把玩該把長槍。
警方當場詢問楊男攜槍動機為何，楊表示只是在下課後去夜市射氣球，所以才隨身攜帶使用，警方確認該槍為玩具槍，當場將槍枝、彈匣、填彈器、瓦斯罐及BB彈罐扣下。
警方認為，楊男無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，有危害安全之虞，依社會秩序維護法第第65條第3款移送台中地院。
中院勘驗警方扣案槍彈，另根據當時監視器畫面、照片等，該玩具長槍確實類似真槍，外觀上難辨真偽，楊男擅自攜帶進入眾多學生出入的大學校園公共場所，當眾取出把玩，顯無正當理由而有危害公共安全之虞，足令在場見聞者、學生心理產生恐懼。
法院考量，楊男是大學生、無前科，考量其行為造成其他學生恐懼，但楊坦承行為，審酌一切情狀後，無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，有危害安全之虞，處罰鍰5000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言