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男大生帶長槍到中興大學…師生嚇壞 處分結果曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓男大生自稱要去夜市打氣球，竟攜帶1把玩具長槍進入國立中興大學，還在綜合教學大樓中庭當眾把玩，有師生目睹嚇得報案，警方趕赴現場認為他無正當理由移送法辦；法院以楊行為令師生恐懼，依社會秩序維護法罰他5000元，可抗告。

台中第三分局指出，楊男今年3月26日晚上8點多獲報，中興大學內綜合教學大樓有民眾攜帶長槍，警方不敢大意到場盤查，發現楊男正在教學大樓的中庭把玩該把長槍。

警方當場詢問楊男攜槍動機為何，楊表示只是在下課後去夜市射氣球，所以才隨身攜帶使用，警方確認該槍為玩具槍，當場將槍枝、彈匣、填彈器、瓦斯罐及BB彈罐扣下。

警方認為，楊男無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，有危害安全之虞，依社會秩序維護法第第65條第3款移送台中地院。

中院勘驗警方扣案槍彈，另根據當時監視器畫面、照片等，該玩具長槍確實類似真槍，外觀上難辨真偽，楊男擅自攜帶進入眾多學生出入的大學校園公共場所，當眾取出把玩，顯無正當理由而有危害公共安全之虞，足令在場見聞者、學生心理產生恐懼。

法院考量，楊男是大學生、無前科，考量其行為造成其他學生恐懼，但楊坦承行為，審酌一切情狀後，無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，有危害安全之虞，處罰鍰5000元。

國立中興大學。圖／聯合報系資料照片
國立中興大學。圖／聯合報系資料照片

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