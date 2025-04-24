新竹女高中生負氣離家6天 苗栗警方在竹南找到人

新竹地區一名未成年高中少女，6天前與家人發生爭執吵架，之後負氣離家，與友人外出散心遲遲未歸，家屬擔心少女安危向新竹警方報案，並通報協尋；警方透過手機定位系統，發現該名少女出沒在苗栗縣竹南鎮一帶，昨晚間終於找到少女並連繫家屬帶回。

竹南警方指出，6天前接獲通報，得知新竹地區有名未成年少女因家庭溝通一時不順，與家屬發生爭執，情緒低落下選擇外出散心，但外出後便未返家，家屬心急如焚趕緊報案。