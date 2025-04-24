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新竹女高中生負氣離家6天 苗栗警方在竹南找到人
新竹地區一名未成年高中少女，6天前與家人發生爭執吵架，之後負氣離家，與友人外出散心遲遲未歸，家屬擔心少女安危向新竹警方報案，並通報協尋；警方透過手機定位系統，發現該名少女出沒在苗栗縣竹南鎮一帶，昨晚間終於找到少女並連繫家屬帶回。
竹南警方指出，6天前接獲通報，得知新竹地區有名未成年少女因家庭溝通一時不順，與家屬發生爭執，情緒低落下選擇外出散心，但外出後便未返家，家屬心急如焚趕緊報案。
竹南警方展開協尋後，中港海口派出所發現少女手機最後出現位置在轄區一帶，隨即展開搜尋並持續聯繫，最後成功找到該名少女，少女也在友人陪同下至派出所，隨後由家人帶回。
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