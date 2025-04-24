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高捷酒醉男打傷車廂乘客眼鏡噴飛 傷害毀損送辦

中央社／ 高雄24日電

高雄謝姓男子昨天晚間，坐在高雄捷運車廂內椅子上滑手機時，突遭陌生且渾身酒氣陳姓男子打傷；警方待兩人在獅甲站下車後將陳男逮捕，全案依傷害、毀損罪嫌送辦。

高雄市警察局前鎮分局向中央社記者指出，昨天晚間7時許接獲36歲謝男報案，指其在高捷車廂內滑手機時，突然有一名陌生且渾身酒氣男子朝他靠近，且還唸了一長串聽不懂的話，接著就突然莫名動手毆打他，導致謝男眼鏡噴飛，場面一度混亂。

謝男報案後，警方前往兩人下車的獅甲站月台將涉案44歲陳男逮捕，謝男經送醫治療發現臉部有擦挫傷等傷勢；全案依傷害、毀損等罪嫌送辦，確切犯案動機待釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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