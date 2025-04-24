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影像曝光 撞迴轉汽車機車騎士送醫不治2人是屏科大學生
屏東縣內埔鄉東片村科大路一段、西銀巷交叉路口今上午7點36分發生死亡車禍，機車騎士曾男疑超越前方貨車，換到內車道，撞到前方迴轉汽車，曾男人車噴飛，送醫不治，詳細車禍原因警方調查中
據了解，汽車駕駛張男23歲是屏科大碩士班學生，機車騎士20歲曾男是屏科大進修推廣部一年級學生，高雄人，曾男現場無生命跡象，送往屏東榮總龍泉分院急救送醫不治，警方通知曾男家屬。
現場監視器、行車記錄器畫面，機車當時行駛到內側車道，完全沒有減速，該內側車道寫上禁行機車，限速60。警方提醒，駕駛人行車務必注意車前狀況，不超速，機車不要行駛禁行機車道。
屏科大指出，學校接獲警方通知後第一時間由校安人員到龍泉醫院並完成校安通報，聯繫系主任、班導師、家長等相關人員，協助急難慰問金、學生平安保險等申請作業，啟動班級心理輔導，針對此一事件，學校深表遺憾與不捨，會持續加強學生交通安全駕駛觀念的宣導。
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