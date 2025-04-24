影像曝光 撞迴轉汽車機車騎士送醫不治2人是屏科大學生

屏東縣內埔鄉東片村科大路一段、西銀巷交叉路口今上午7點36分發生死亡車禍，機車騎士曾男疑超越前方貨車，換到內車道，撞到前方迴轉汽車，曾男人車噴飛，送醫不治，詳細車禍原因警方調查中

據了解，汽車駕駛張男23歲是屏科大碩士班學生，機車騎士20歲曾男是屏科大進修推廣部一年級學生，高雄人，曾男現場無生命跡象，送往屏東榮總龍泉分院急救送醫不治，警方通知曾男家屬。

現場監視器、行車記錄器畫面，機車當時行駛到內側車道，完全沒有減速，該內側車道寫上禁行機車，限速60。警方提醒，駕駛人行車務必注意車前狀況，不超速，機車不要行駛禁行機車道。