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五股中興路聯結貨櫃車側翻 幸未壓到其他汽機車
新北市五股區中興路往疏洪道方向，上午11時許發生貨櫃車側翻事故，1輛聯結車疑因貨櫃內載運貨物未固定好，轉彎時脫落側翻，幸未壓到其他汽機車，警方依法開罰3千元以上1萬8千元以下罰鍰。
39歲何姓司機駕駛聯結貨櫃車，在二重疏洪道5號越堤道附近的高架橋下左轉時，後方拖掛的板車與曳引車頭脫離，連同貨櫃向右側傾翻覆，占用外側1車道，員警獲報到場疏導管制交通避免二次車禍，後續通報拖吊車協助排除路況。
何姓司機沒有飲酒或其他違規，但載運貨物不穩妥，行駛時顯有危險，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款開罰，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰。
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