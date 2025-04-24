五股中興路聯結貨櫃車側翻 幸未壓到其他汽機車

新北市五股區中興路往疏洪道方向，上午11時許發生貨櫃車側翻事故，1輛聯結車疑因貨櫃內載運貨物未固定好，轉彎時脫落側翻，幸未壓到其他汽機車，警方依法開罰3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

39歲何姓司機駕駛聯結貨櫃車，在二重疏洪道5號越堤道附近的高架橋下左轉時，後方拖掛的板車與曳引車頭脫離，連同貨櫃向右側傾翻覆，占用外側1車道，員警獲報到場疏導管制交通避免二次車禍，後續通報拖吊車協助排除路況。