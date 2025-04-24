總統府發生火警 府：第一時間由電工人員撲滅火勢

有關總統府內火警一事，總統府發言人郭雅慧24日表示，總統府底樓機房，於正午12:10時，因中央空調廠商施工不慎，造成冷氣機房起火，第一時間12:14即由電工人員撲滅火勢，並請消防單位抵達現場查看，確認火勢完全熄滅、無安全疑慮，消防隊已於13:00完成檢查作業離府。

台北市消防局24日中午12時許獲報總統府火警，消防局立刻派出人車前往搶救，經查現場為3層樓建築物，於1樓機房起火，此起火警所幸無人傷亡。

對此，郭雅慧表示，總統府底樓機房，於正午12:10時，因中央空調廠商施工不慎，造成冷氣機房起火，第一時間12:14即由電工人員撲滅火勢，並請消防單位抵達現場查看，確認火勢完全熄滅、無安全疑慮，消防隊已於13:00完成檢查作業離府。