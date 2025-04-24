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桃園貨車追撞聯結車！車頭嚴重變形壓扁 駕駛命大送醫
桃園市蘆竹區南青路和富國路三段交叉路口今凌晨發生一起追撞車禍，一輛小貨車追撞前方聯結車，造成小貨車車頭嚴重變形，28歲梁姓男駕駛受困車內，消防人員獲報到場破壞車體，所幸駕駛命大，救出時意識清楚，頭部及腿部撕裂傷送醫。
桃園市消防局今凌晨4時14分接獲報案，蘆竹區南青路和富國路三段交叉路口發生追撞車禍，有人受困車上；蘆竹分隊獲報後出動消防人員16名、消防車7輛及救護車2輛，抵達現場為一輛小貨車與聯結車事故，小貨車駕駛受困車上，消防人員先以水箱車連結固定小貨車並穩固，隨後先以軟墊及硬板保護受困的小貨車駕駛，再破壞小貨車A柱救出。
對此救護人員給予清洗傷口、包紮止血及頸圈長背板固定等救護處置，小貨車駕駛28歲梁姓男子受傷，右大腿疼痛、雙膝蓋及雙小腿多處擦挫傷、雙手掌撕裂傷、意識清楚，隨後送醫救治。
蘆竹警方表示，梁男駕駛租賃自小貨車，沿南青路往蘆竹市區方向直行，當時因精神不濟未注意前方車況，不慎與前方由湯男駕駛的聯結車發生碰撞，梁男多處擦撞傷，所幸意識清醒，無生命危險，雙方駕駛酒測值為0，事故發生詳細原因警方正調查釐清中。
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