山區工寮全面燃燒 碰一聲疑似變電箱火花釀災

基隆市月眉路山區一間工寮今午發生火警，因為堆放不少雜物，全面燃燒冒出大量黑煙。消防局派遣大批人車前往灌救，當地住戶對消防人員說，好像有名行動不便男子住在工寮裡，消防人員滅火後，將進入在火場確認；起火原因由待消防局鑑識調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午11時54分接獲報案，月眉路山區靠近靈泉禪寺附近發生火警，冒出陣陣黑煙，派遣信二、暖暖、信義等分隊前往現場搶救。

消防人員到場時，看到火場全面燃燒，立刻布線射水，並回報調派水庫車馳援。當地1名婦人跟消防人員說，有名3、40歲男子住在工寮內，不知道逃出來了沒。消防人員滅火時，警方也調閱周邊監視器查看。