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清晨載女友出門吃早餐 恍神撞死銀樓業者心虛肇事逃逸

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

54歲陳姓男子日前清晨開車載女友出門吃早餐，卻恍神撞擊右側早起晨跑的陳姓銀樓業者，地上血跡斑斑；陳姓駕駛見狀竟未留在現場心虛逃逸，遭警方依車號查出身分帶回。檢警相驗後，檢方直接將他依肇事逃逸與過失致死罪嫌製作筆錄偵辦中。

據了解，59歲的陳姓銀樓業者本月6日清晨4時許，外出在台南市南區國民路上慢跑，陳姓男子駕駛轎車在國民路上由北往南方向直行時，疑似恍神，突然向右偏移，撞擊到陳姓銀樓業者；陳姓駕駛車輛副駕駛座擋風玻璃碎裂，見行人倒地，滿地是血，心虛逃逸。

撞擊現場就在國民黨台南市議員林美燕服務處旁，直到有路人經過，看見陳姓銀樓業者躺在地上，才趕緊報案，送醫急救，但當天中午仍宣告不治；轄區台南市警第六分局調閱車牌追查，查出陳姓駕駛身分，當天前往安平區將陳及其女友帶回。

陳姓駕駛駕照正常，被帶回後，酒測值為零；他的轎車右前方擋風玻璃都碎裂，卻稱清晨載女友出門吃早餐，不知有撞到人才會繼續開。警方詢問，為何車輛外觀會明顯毀損，陳才改口，前晚有吃安眠藥，並提出藥袋為證，表示因服藥而精神不濟肇事。

陳的女友則承認知道有撞到人，但因為陳脾氣不好，擔心被暴力相向，才不敢勸陳停車，向警方報案；由於陳有施用毒品的紀錄，警方已將他採尿送檢。據了解，初步肇事責任研判是駕駛人因故精神不濟，未注意車前狀況，向右偏離車道導致發生車禍。

檢警在案發後隔天完成相驗，檢察官直接將陳姓駕駛依照肇事逃逸與過失致死罪嫌，製作筆錄著手偵辦。

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撞擊現場就在國民黨台南市議員林美燕服務處旁，直到有路人經過，看見陳姓銀樓業者躺在地上，才趕緊報案，送醫急救。記者袁志豪／翻攝
撞擊現場就在國民黨台南市議員林美燕服務處旁，直到有路人經過，看見陳姓銀樓業者躺在地上，才趕緊報案，送醫急救。記者袁志豪／翻攝
54歲陳姓男子開車恍神撞擊右側早起晨跑的陳姓銀樓業者，地上血跡斑斑，見狀竟未留在現場迅速逃逸。
54歲陳姓男子開車恍神撞擊右側早起晨跑的陳姓銀樓業者，地上血跡斑斑，見狀竟未留在現場迅速逃逸。

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