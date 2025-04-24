川普股災波及警界 高雄1警員損失近千萬交槍列危機名單
美國總統川普宣布「對等關稅」政策，對股市造成劇烈衝擊，高雄市1名警員疑在這波股災中措手不及，投資損失不貲，向派出所請長假。警方初步了解他投資失利，以具「危機傾向」啟動關懷。
高雄市警局對一般遭法院判決扣薪三分之一的員警，都列「危機傾向」名單，自4月上旬川普股災風波後，增列1人列為危機傾向名單，啟動關懷。
據了解，高雄市警某分局新列危機傾向的年輕警員，3年前自他縣市警局調高雄服務，是派出所專案小組警員，緝毒常有表現，在長官口中是績效不錯的員警。不過，川普股災後，這名警員投資股期貨商品失利，債務近千萬元，向所長請長假，並有意辭警職。
警方得悉他投資出問題，但因投資股市屬個人理財，警方不便介入，才將他列危機傾向名單，暫請他交回警槍，同意他連請10天公休假，連同例休假，中旬起休到月底，並請他父母協助一同關懷。
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