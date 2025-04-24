聽新聞
0:00 / 0:00
撞上迴轉汽車機車騎士送醫不治 一查兩人都是屏科大學生
屏東縣內埔鄉科大路一段、西銀巷交叉路口今上午7點36分死亡車禍。機車騎士曾男疑要超車前面貨車時，撞上路口迴轉汽車張男，機車騎士曾男無生命跡象，送醫不治，詳細事故原因警方調查中。
據了解，汽車駕駛23歲張男是屏科大碩士班，機車騎士20歲曾男是屏科大夜間部學生，汽車與機車發生車禍，曾男現場無生命跡象，送往龍泉分院急救。送醫不治，詳細事故原因，警方調查中，雙方無酒駕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言