撞上迴轉汽車機車騎士送醫不治 一查兩人都是屏科大學生

屏東縣內埔鄉科大路一段、西銀巷交叉路口今上午7點36分死亡車禍。機車騎士曾男疑要超車前面貨車時，撞上路口迴轉汽車張男，機車騎士曾男無生命跡象，送醫不治，詳細事故原因警方調查中。

據了解，汽車駕駛23歲張男是屏科大碩士班，機車騎士20歲曾男是屏科大夜間部學生，汽車與機車發生車禍，曾男現場無生命跡象，送往龍泉分院急救。送醫不治，詳細事故原因，警方調查中，雙方無酒駕。 屏東縣內埔鄉科大路一段、西銀巷交叉路口今天發生死亡車禍，汽車與機車碰撞，汽車駕駛與機車騎士兩人都是屏科大學生，機車騎士送醫後不治。記者劉星君／翻攝