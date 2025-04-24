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南庄遊客中心廣場清晨驚見焦屍 命案原因待查

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

參山國家風景區南庄遊客中心露天廣場今天清晨發現一具焦屍，警方初步研判無他殺之嫌，全案已報請檢方相驗。

今天清晨6點多，晨運民眾在遊客中心露天廣場發現這具焦屍，警方據報查出死者是30歲的黃姓男子，死亡原因待調查釐清。

死者被發現時，遺體焦黑難以辨識身分，經調查在附近發現一輛機車，車主為黃姓男子，機車置物箱也找死者留下的書信，經通知家屬到場確認，證實是離家已數月的黃姓男子，死者生前沒有工作，且涉及多起案件，近來心情鬱悶。經調閱周邊監視器發現，黃姓男子在今天凌晨3點多，獨自騎車前往南庄遊客中心，不久發生憾事。

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南庄遊客中心廣場經常有旅遊活動推出。記者胡蓬生／攝影
南庄遊客中心廣場經常有旅遊活動推出。記者胡蓬生／攝影
參山國家風景區南庄遊客中心。記者胡蓬生／攝影
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參山國家風景區南庄遊客中心。記者胡蓬生／攝影
參山國家風景區南庄遊客中心。記者胡蓬生／攝影

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