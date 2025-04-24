47天內3人同墜「星巴克」前身亡 台中勤美誠品再出招嚴防悲劇

台中勤美誠品在47天內發生3起墜樓案奪3命，且墜落處同在一樓星巴克前，引熱議。勤美誠品斥資500多萬元，在停車場全樓層裝設隱形鐵窗與防護網雙重設置，並導入科技辨識監視系統，即時偵測高風險行為並同步通報相關單位。

台中勤美誠品綠園道最早在2月24日曾發生1男子自11樓墜樓，3月18日又發生1女子同地點墜樓，2人都墜落在一樓星巴克前，引熱議。事後館方就火速設置一般防護網，並且評估加強裝置。

未料不到一個月，4月11日凌晨1時許，又發生疑剪破防護網墜樓意外，一名女子墜樓處又都在1樓同一處星巴克，明顯死亡，讓該間星巴克也被稱為「最苦命星巴克」。

勤美誠品表示，積極維護場域安全，降低意外風險，勤美誠品綠園道於事件發生的第一時間已陸續啟動多項安全防治機制，並於4月24日完成全面強化。

勤美誠品斥資500多萬元，在停車場全樓層裝設隱形鐵窗與防護網，連動遭到異常破壞意圖時啟動區域警報系統，停車場平日調整只開放到9樓，高樓層空間皆封閉管制，假日則有專人管控進出，也導入科技辨識監視系統，即時偵測高風險行為並同步通報相關單位，4層防護遏止憾事再發生。

勤美誠品強調，真正的安全不僅是建築的防線，更來自人與人之間的守望相助。將持續以實際行動、嚴謹態度回應社會關切，從環境、制度到心理支持層面，全面守護每一位到訪者的平安與安心。

勤美誠品表示，謹慎看待每一件事件背後的影響，並呼籲社會各界，關心身邊的人。如果您或您所關心的人正經歷困難，請記得，尋求協助並不孤單。願我們都能多一份理解與關懷，為彼此成為溫柔堅實的力量。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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