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影／新北2起機車與行人車禍 肇事原因大不同

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店及中和區昨天各發生1起機車與行人車禍意外，大型重機車女騎士在行人穿越道，疑未禮讓行人，撞人後連人帶車摔倒；而于姓男子疑違規從車陣中穿越，害魏姓機車騎士急閃自摔，所幸均無生命危險，確實事故原因由警方調查釐清。

新店警方昨天上午7時28分獲報，新店區安康路3段發生車禍，員警到場發現李姓女子（27歲）騎黃牌重型機車沿安康路3段直行往安坑方向，在閃黃燈路口撞倒走行人穿越道欲過馬路的江姓男子（68歲），李女也連人帶車滑倒至對向車道。

2人由救護車送往耕莘醫院安康分院救治，李女傷勢為手、腳擦挫傷。，江男傷勢為頭部後腦撕裂傷、手、腳擦挫傷、意識清楚。李女經測試酒測值為零。初步研判肇因疑為李女行近行人穿越道未依規定暫停禮讓行人先行，詳細肇事原因有待警方進一步調查。

中和警方昨天上午8時許獲報，中和區員山路往中山路方向發生車禍事故，經員警到場了解，行人于姓男子（28歲）疑從車陣中違規穿越馬路，導致機車騎士魏姓男子（38歲）見狀緊急煞車閃避，雖未撞上于男，卻連人帶車自摔倒地。

魏男手腳擦挫傷未送醫，魏男酒測值為零，員警已依道交條例開告發違規穿越馬路的于男，可處500元罰鍰，並依規定繪製現場圖、攝影照片及調閱監視器，還原事發經過，警方呼籲行人勿隨意穿越道路，務必遵守交通規則，以維護其他用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市江姓男子昨行經新店區安康路3段走行人穿越道遭騎大型重機車李姓女子撞倒，人車雙雙倒地。記者王長鼎／翻攝
新北市江姓男子昨行經新店區安康路3段走行人穿越道遭騎大型重機車李姓女子撞倒，人車雙雙倒地。記者王長鼎／翻攝
新北市江姓男子昨行經新店區安康路3段走行人穿越道遭騎大型重機車李姓女子撞倒，人車雙雙倒地。記者王長鼎／翻攝
新北市江姓男子昨行經新店區安康路3段走行人穿越道遭騎大型重機車李姓女子撞倒，人車雙雙倒地。記者王長鼎／翻攝
新北市于姓男子昨在中和區員山路疑從車陣中違規穿越馬路，機車騎士魏姓男子見狀急煞閃避自摔。記者王長鼎／翻攝
新北市于姓男子昨在中和區員山路疑從車陣中違規穿越馬路，機車騎士魏姓男子見狀急煞閃避自摔。記者王長鼎／翻攝
新北市于姓男子昨在中和區員山路疑從車陣中違規穿越馬路，機車騎士魏姓男子見狀急煞閃避自摔。記者王長鼎／翻攝
新北市于姓男子昨在中和區員山路疑從車陣中違規穿越馬路，機車騎士魏姓男子見狀急煞閃避自摔。記者王長鼎／翻攝

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