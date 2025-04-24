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誇張！高雄電動四輪車穿越車陣 網驚：以為開特斯拉？
高市一名騎乘電動四輪車的阿伯行經興楠路與興西路口，趁路口紅燈，未走行人穿越道，直接橫越馬路車陣，在路中時還揮手當方向燈，示意要左轉，所幸綠燈時阿伯已順利至對街；過程被他車PO網，有網友驚訝指「移動神主牌」、「以為開特斯拉」。
網路社群Threads有網友貼文並附上影片指，「阿北你下次方向燈要記得打久一點」，影片中一名騎乘電動四輪車的阿北穿越在車水馬龍的車陣，當時前方路口紅燈，阿伯在路中要左轉時，阿伯還揮了揮左手，向他人示意要左轉，當綠燈亮起轎車往前衝時，阿伯已順利到對街。
影片引發網友熱議，有網友直指，阿伯的四輪電動車是「移動神主牌，通通讓道．．．」；有網友驚訝地指，「這是楠梓要往大社國1高速公路下方，車超多的，阿伯開著這四輪電動車穿越馬路，當真以為是開特斯拉嗎？」、「也太危險…」。
有網友則認為「至少阿北有打方向燈」、「幸好汽車速度不快，不然就撞上了」、「是真正的四輪大爺」。
轄區楠梓警分局指出，經檢視影片，發現該名使用電動輪椅的男子為了圖方便，未使用行人穿越道，選擇從車流密集的快車道橫越，已違反道路交通管理處罰條例第78條1項3款，「不依規定，擅自穿越車道」，可處500元罰鍰；呼籲用路人要遵守交通規則，以免發生危險。
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