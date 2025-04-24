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台中大里多戶內衣不見了？ 警抽絲剝繭神速偵破

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區西村路、亞洲街等路段前晚傳出有多戶女性內衣遭竊，經警方抽絲剝繭調查，發現一名可疑男子形跡可疑，經以車追人，迅速找到55歲邱姓竊嫌，邱某供稱因為興趣所致，警詢後，將全案依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

台中市警局霧峰分局內新派出所在前晚接獲民眾報案，指稱曬於家中的女性貼身衣物遭竊，為避免當地民眾恐慌，警方受理後隨即展開調查，在監視器中發現一名可疑男子在民宅旁竊取衣物後，隨即塞入自身外套內。

警方立即抽絲剝繭，調閱附近路口監視器，終於發現該名男子所騎乘的機車，並以車追人，迅速找到涉案的邱男。

霧峰警分局長廖誌銘表示，維護社會治安是警方的責任，不管任何犯罪，警方都無法容忍，都會強力執法、依法究辦。警方呼籲，民眾應隨時提高警覺，發現可疑人士請立即撥打110或派出所電話，警民合作共同維護社區安全。

一名男子以長棍狀物品，勾取台中大里區民宅內的衣物，後塞入自身外套內，被監視器拍個正著。圖／翻攝自大里人聊天室2.0
一名男子以長棍狀物品，勾取台中大里區民宅內的衣物，後塞入自身外套內，被監視器拍個正著。圖／翻攝自大里人聊天室2.0
台中大里前晚傳出多戶內衣遭竊，警方以車追人，迅速找到55歲邱姓竊嫌並法辦。記者趙容萱／翻攝
台中大里前晚傳出多戶內衣遭竊，警方以車追人，迅速找到55歲邱姓竊嫌並法辦。記者趙容萱／翻攝

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