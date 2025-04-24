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70歲婦騎車撞測速警車亡 分局澄清未函送員警過失致死
70歲蘇姓婦人前天下午騎機車意外撞上正停在路肩執行測速照相的警車左後側，倒地後昏迷，送醫不治；轄區台南市警第三分局今天指出，本案已會同檢察官司法相驗完畢，分局目前並未依過失致死罪函送現場員警，後續將依檢察官指示辦理。
第三分局指出，前天下午2時許獲報，安南區海尾路發生交通事故，經了解是轄區派出所李姓員警將巡邏車停在路肩，緊靠路邊停放，執行測速照相勤務，並開啟警示燈；蘇姓婦人騎乘機車沿海尾路東向西行駛，不明原因自撞巡邏車左後方。
機車撞擊後人車倒地，蘇婦當場昏迷，李姓員警立即上前查看，通報救護車，將蘇婦送往奇美醫院，急救後宣告不治；由於本案屬於涉己案件，警方調第五分局的車禍事故處理小組到場處理，釐清肇事原因與責任歸屬。
警方說明，警車停靠處為路肩，並無占用機慢車道，全案昨天下午台南地檢署檢察官司法相驗完畢，後續將依檢察官指示辦理；由於現場員警是否涉及過失致死罪，仍待釐清，目前並未依過失致死罪函送
警方呼籲，行車應隨時注意路況與停車動態，尤其臨近執勤或突發狀況時更需減速慢行、保持安全距離，避免悲劇發生；若發現事故徵兆或異常停車情形，應提高警覺以確保行車安全。
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