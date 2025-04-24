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影／三重滑板車男爆揍汽車駕駛 網譏：喇叭就是戰鬥邀請函
新北市三重區昨晚有1男子在巷內騎乘電動滑板車，被後方汽車狂按喇叭激怒，衝上前持續出拳施暴，被路人錄影上傳網路。警方獲報趕抵，雙方互提告訴。吃瓜網友稱：在三重埔，請不要隨便按喇叭，喇叭就是戰鬥邀請函。
事發於昨晚6時30分左右在三重區成功路145巷，監視器拍到39歲鄭男時而逆向、時而沿道路中線騎乘電動滑板車，30歲何男由後方駕駛轎車跟上，後來雙方停車理論，引發衝突在街頭動粗。
目擊民眾事後在臉書社團貼文詳細描述過程，指稱聽見汽車駕駛按了很長一串喇叭聲，是「發起戰鬥邀請的那種狂按」。滑板車男停下理論，隨即就打了起來，後來滑板車要離開，汽車駕駛又開口嘲諷，滑板車男折返又繼續出拳。
警方獲報趕抵詢問2人，鄭男供稱騎乘滑板車被後方喇叭聲嚇到，本來不理他，後來又連續狂按，才會被激怒衝上前理論，引發衝突。開車的何男則稱，對方邊騎滑板車邊講手機，前2次按喇叭都不被理會，才會繼續再按示意靠邊，結果他就衝過來理論、動粗。
最後汽車何男提告傷害、妨害自由，滑板車鄭男提告傷害、公然侮辱，警方依規定受理，警詢後移送新北地檢署偵辦，另針對鄭男在道路範圍行駛電動滑板車，依道路交通管理處罰條例第69條5項舉發，可處1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止行駛或使用。
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