聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄醉漢自稱便衣 強撞開超商廁門嚇壞裡面女大生
李姓男子昨晚酒後在高雄六合夜市某超商要上廁所，不耐久候排隊竟撞開門，不巧有女生在廁所；女生的男友見狀上前與他拉扯並報警，警方趕到逮捕李男究辦。
據了解，昨晚9時許，李姓男子（47歲）到高雄市新興區六合二路某超商要上廁所，敲門後，在廁所裡面的曾姓女大學生也敲門回應，但是他酒後不耐久候，竟然撞開門；曾女在廁所已上過廁所，正在洗手，被李男的舉動嚇一跳。
曾女的男友李姓男大生在超商大廳見狀，立刻上前，質問李男怎可撞開廁所門，雙方因此起口角發生拉扯。
李姓男大生邊與李男拉扯邊報警，新興警分局中山路派出所員警立即趕到，制伏李男，以保護管束名義將李男帶回所。李男被捕後還自稱是「便衣」、「是市刑大的」，聲稱他又沒對人怎樣，不過，事後警方查證，他並不是警察。
警方因他無故開人廁所，對廁所內的曾女疑有強制行為，曾女提告，警方依強制罪嫌將李男函送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言