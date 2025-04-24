影／高雄醉漢自稱便衣 強撞開超商廁門嚇壞裡面女大生

李姓男子昨晚酒後在高雄六合夜市某超商要上廁所，不耐久候排隊竟撞開門，不巧有女生在廁所；女生的男友見狀上前與他拉扯並報警，警方趕到逮捕李男究辦。

據了解，昨晚9時許，李姓男子（47歲）到高雄市新興區六合二路某超商要上廁所，敲門後，在廁所裡面的曾姓女大學生也敲門回應，但是他酒後不耐久候，竟然撞開門；曾女在廁所已上過廁所，正在洗手，被李男的舉動嚇一跳。

曾女的男友李姓男大生在超商大廳見狀，立刻上前，質問李男怎可撞開廁所門，雙方因此起口角發生拉扯。

李姓男大生邊與李男拉扯邊報警，新興警分局中山路派出所員警立即趕到，制伏李男，以保護管束名義將李男帶回所。李男被捕後還自稱是「便衣」、「是市刑大的」，聲稱他又沒對人怎樣，不過，事後警方查證，他並不是警察。