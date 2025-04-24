快訊

快訊／ChatGPT全球無預警當機進不去！上班族哀號：問問題沒反應

逆向行駛撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 冷氣工遭羈押禁見

國民黨宜蘭縣黨部驚傳遭檢調搜索 罷免綠委領銜人全被帶走

聽新聞
0:00 / 0:00

蘭潭環潭道路超速車禍頻傳 警方加強移動式測速照相取締

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市議會臨時會提案在蘭潭環潭道路，設置雙向區間測速照相取締，市警局經考量環潭道路環境選定適當執法地點後，16至21日在進入環潭道路往嘉義大學方向（小雅路林清求銅像前），執行移動式測速執法，計取締12件，在該路段泛月亭至大雅路間，不定時設置移動式測速照相取締，無違規件數

警方表示，環潭道路彎曲且狹窄，偶而可見車輛高速行駛，但為避免執法爭議，僅少數路段適合設置移動式測速照相設備，警方除持續不定時在該路段加強查察外，呼籲用路人行經該路段應減速慢行，以確保行車秩序與遊憩民眾安全。

議會臨時會通過議員陳家平提案，要求警局在遊客運動人口多的蘭潭環潭道路，設置雙向區間測速照相取締，減少車禍發生，市警局交通隊評估，為11件與超速無關車禍，花費420萬元設區間測速照相取，效益不大，與陳家平溝通，達成以現有移動式測速照相加強取締的共識做法。

陳家平說，他常接獲在蘭潭慢跑運動的民眾陳情反映，指稱蘭潭環潭道路汽機車超速駕駛，危害運動者生命安全，要求警方取締，避免車禍發生，才提案要求設置雙向區間測速照相取締，警方用移動式測速取締，防範超速駕駛車禍，維護市民安全。

嘉市蘭潭環潭道路超速駕駛車禍頻傳，警方加強移動式測速照相取締。圖／ 警方提供
嘉市蘭潭環潭道路超速駕駛車禍頻傳，警方加強移動式測速照相取締。圖／ 警方提供
嘉市蘭潭環潭道路超速駕駛車禍頻傳，警方加強移動式測速照相取締。圖／ 警方提供
嘉市蘭潭環潭道路超速駕駛車禍頻傳，警方加強移動式測速照相取締。圖／ 警方提供
嘉市蘭潭環潭道路超速駕駛車禍頻傳，警方加強移動式測速照相取締。圖／ 警方提供
嘉市蘭潭環潭道路超速駕駛車禍頻傳，警方加強移動式測速照相取締。圖／ 警方提供

延伸閱讀

藍白首次攜手上凱道戰獨裁 黃敏惠參加支持者熱烈響應

藍北檢抗議 綠營提案蔣萬安5/9赴議會專案報告

藍營北檢外抗議 綠議員提案要北市長蔣萬安專案報告

警車停路肩執行測速照相 70歲婦人騎車撞上送醫不治

相關新聞

影／三重滑板車男爆揍汽車駕駛 網譏：喇叭就是戰鬥邀請函

新北市三重區昨晚有1男子在巷內騎乘電動滑板車，被後方汽車狂按喇叭激怒，衝上前持續出拳施暴，被路人錄影上傳網路。警方獲報趕...

70歲婦騎車撞測速警車亡 分局澄清未函送員警過失致死

70歲蘇姓婦人前天下午騎機車意外撞上正停在路肩執行測速照相的警車左後側，倒地後昏迷，送醫不治；轄區台南市警第三分局今天指...

台66楊梅路段大貨車橫躺路中 造成後方嚴重回堵

今上午9點15分許，一輛大貨車因不明原因橫躺在台66快速道路東向14.7公里楊梅路段，造成後方車輛嚴重回堵，所幸現場僅大...

市民高架發生翻車意外 駕駛脫困稱恍神肇事

今天早上8時許，台北市建國南路一段，和市民大道二段交叉路口的市民大道高架道路，31歲陳姓駕駛的自小客車翻車，駕駛車禍後自...

影／高雄醉漢自稱便衣 強撞開超商廁門嚇壞裡面女大生

李姓男子昨晚酒後在高雄六合夜市某超商要上廁所，不耐久候排隊竟撞開門，不巧有女生在廁所；女生的男友見狀上前與他拉扯並報警，...

蘭潭環潭道路超速車禍頻傳 警方加強移動式測速照相取締

嘉義市議會臨時會提案在蘭潭環潭道路，設置雙向區間測速照相取締，市警局經考量環潭道路環境選定適當執法地點後，16至21日在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。