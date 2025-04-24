蘭潭環潭道路超速車禍頻傳 警方加強移動式測速照相取締

嘉義市議會臨時會提案在蘭潭環潭道路，設置雙向區間測速照相取締，市警局經考量環潭道路環境選定適當執法地點後，16至21日在進入環潭道路往嘉義大學方向（小雅路林清求銅像前），執行移動式測速執法，計取締12件，在該路段泛月亭至大雅路間，不定時設置移動式測速照相取締，無違規件數

警方表示，環潭道路彎曲且狹窄，偶而可見車輛高速行駛，但為避免執法爭議，僅少數路段適合設置移動式測速照相設備，警方除持續不定時在該路段加強查察外，呼籲用路人行經該路段應減速慢行，以確保行車秩序與遊憩民眾安全。

議會臨時會通過議員陳家平提案，要求警局在遊客運動人口多的蘭潭環潭道路，設置雙向區間測速照相取締，減少車禍發生，市警局交通隊評估，為11件與超速無關車禍，花費420萬元設區間測速照相取，效益不大，與陳家平溝通，達成以現有移動式測速照相加強取締的共識做法。