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高雄女遭詐912萬詐團欲湊足千萬驚醒 車手和愛犬落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓女子去年11月中旬加入假投資群組，被詐團遊說可獲高利潤，黃女提領銀行存款面交6次計912萬餘元，5個月後想領紅利，詐團利誘再繳109萬，讓黃女驚醒報警，前天和高市警方計誘逮獲帶馬爾濟斯愛犬面交的林姓女車手。

楠梓警分局指出，未婚、獨居的48歲黃姓女子去年11月14日加入投資群組，被群組的投資老師洗腦，加碼投資可快速致富，黃女信以為真，陸續將銀行存款提領，分6次面交給不同車手。

今年4月18日，黃女想領取帳面上所稱的百萬獲利，對方卻要求她再繳納109萬元手續費才可出金，黃女越想越不對勁，懷疑遭詐騙，於是向楠梓警分局加昌派出所報案。

警方研判詐團不知黃女已報案，仍食髓知味要求黃女面交109萬元才能出金，黃女於是和警方暗中聯手，和詐團相約前天上午9時許在後勁南路住家面交，警方依約先躲在黃女住家房間埋伏。

當時36歲的林姓女車手帶著愛犬馬爾濟斯出面收款，當場被警方逮捕，並查扣手機、假收據、假識別證等犯罪工具。

林女聲稱因缺錢才當車手，警詢後依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

黃姓女子遭假投資詐騙912萬餘元，詐團遊說她再付109萬才能出金她才驚醒報警，和高市警方計誘逮在家中逮獲帶著馬爾濟斯愛犬取款的林姓女車手。記者石秀華／翻攝
黃姓女子遭假投資詐騙912萬餘元，詐團遊說她再付109萬才能出金她才驚醒報警，和高市警方計誘逮在家中逮獲帶著馬爾濟斯愛犬取款的林姓女車手。記者石秀華／翻攝
黃姓女子遭假投資詐騙912萬餘元，詐團遊說她再付109萬才能出金她才驚醒報警，和高市警方計誘逮獲帶著馬爾濟斯愛犬取款的林姓女車手。記者石秀華／翻攝
黃姓女子遭假投資詐騙912萬餘元，詐團遊說她再付109萬才能出金她才驚醒報警，和高市警方計誘逮獲帶著馬爾濟斯愛犬取款的林姓女車手。記者石秀華／翻攝
黃姓女子遭假投資詐騙912萬餘元，詐團遊說她再付109萬才能出金她才驚醒報警，和高市警方計誘逮獲帶著馬爾濟斯愛犬取款的林姓女車手。記者石秀華／翻攝
黃姓女子遭假投資詐騙912萬餘元，詐團遊說她再付109萬才能出金她才驚醒報警，和高市警方計誘逮獲帶著馬爾濟斯愛犬取款的林姓女車手。記者石秀華／翻攝

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