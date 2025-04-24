LINE群組眾人稱「保證獲利、穩賺不賠」 他交出1884萬

曾姓男子被社群媒體廣告吸引，加入詐騙集團成立的LINE群組，被誘騙下載APP，匯款、面交投資款項，APP上持許顯示獲利；曾直到被騙取1884萬，想要出金才發現都是一場空，向警方報案。台南市刑大逮捕陳姓男子等11名車手，持續向上溯源追查。

台南市警方接獲報案，曾姓男子去年在社群媒體Instagram看見「投資股票賺錢為前提」的投資訊息，加入詐欺集團提供的LINE群組，經群組內成員慫恿下載APP，查看「恆豐」投資股票資訊；曾被群組成員遊說「保證獲利、穩賺不賠」，依指示前往匯款、面交。

曾表示，他共計交付1884萬多元，APP上顯示獲利，他想要贖回卻無法出金，也聯繫不到人，才知遇上「假投資」詐騙；台南市刑大偵五隊與歸仁分局組成專案小組，報請台南地檢察署檢察官董詠勝指揮偵辦，調閱大量資料、影像及透過大數據資料分析。

警方在數月跟監蒐證後，掌握多名車手真實身分，在本月9日至22日執行「第2次全國同步掃黑、打詐行動專案」期間，持檢察官核發拘票，兵分多路至宜蘭縣、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、嘉義縣、台東縣及高雄市等地緝捕車手。

警方本次共拘提25歲陳姓男子等人11名（5女、6男）車手到案，並查扣贓款3萬2000元，全案依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並將持續向上溯源追查幕後主嫌。

台南市刑大指出，此次全國同步掃黑專案期間，共檢肅幫派犯罪組織治平對象6人、成員31人及查獲詐欺集團55件303人、查扣不法利得計2800餘萬元；另威力掃蕩臨檢幫派犯罪組織圍事及經常活動處所，強力壓制黑幫分子，打擊詐欺犯罪。