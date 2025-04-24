台南1至3月50歲以上遭詐逾350人 假投資財損逾2億6千萬

台南市50歲以上年長者，今年1至3月遭到詐騙的人數逾350人，財損最高的詐騙手法為「假投資詐騙」，金額高達2億6千餘萬元；台南市警局犯罪預防科昨天前往白河區榮民之家，與長輩們互動座談，以實際的爺爺、奶奶案例，提升長者防詐意識。

台南市警局統計，今年1至3月的詐騙案件數據顯示，50歲以上的年長者遭受詐騙人數計有350餘人，財損最高的詐騙手法包括「假投資詐騙」2億6千餘萬、「假冒機構（公務員）詐財」5千8百餘萬及「假交友（投資詐財）」5千3百餘萬。

其他詐騙手法如「假冒親友」、「解除分期付款」及「假網拍」等也有不少民眾受害；詐騙集團往往利用長者生活環境較為單純、資訊取得不易、防備心較低、以及重視親情等弱點進行詐騙。

高齡長者如王奶奶日前接到一通自稱是她孫子的電話，對方在電話中哭訴因替朋友擔保急需一筆現金，要求奶奶立即匯款；愛孫心切的王奶奶未經查證，趕緊前往銀行匯出數十萬元，事後與孫子本人聯繫上，才驚覺受騙，懊悔不已。

李爺爺則是在臉書遇到陌生網友主動攀談，閒聊數日後，對方開始推銷穩賺不賠的虛擬貨幣，李爺爺信以為真，投入了大半積蓄，最終血本無歸；警方指出，類似詐騙案件不僅讓長輩們造成財產損失，更使其身心受到嚴重打擊。

為提升長者防詐意識，台南市警察局犯罪預防科昨天前往白河區榮民之家，與長輩們互動座談；講師搭配實際案例，說明各種常見的詐騙手法及防範之道，提醒長輩接到可疑電話或訊息務必保持冷靜，多方查證，切勿輕易相信陌生人，更不要隨意透露個人資料或匯款。