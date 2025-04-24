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基隆大貨車右轉撞機車 吊車出動救壓車底女騎士惜仍不治
廖姓男子駕駛大貨車從基隆市孝二路右轉忠一路時，與大貨車右側陳姓女機車騎士發生碰撞，造成陳女受困在車底。消防人員等大型吊車到場，吊起大貨車才救出婦人，送醫不治。警方對廖男實施酒測，數值為0，依過失致死罪嫌偵辦。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚11時許接獲報案，忠一路在孝二路口的國泰世華銀行前方發生車禍，有人被壓在大貨車下方，隨即派遣仁愛、信二及七堵分隊共8車18人前往救援。
消防人員到場時，看到年約60歲婦人受困在大貨車的車底，被夾在車底和路面間。由於救援機具頂舉壓力不足，無法順利抬高大貨車，難以救出她。
警方聯繫大型吊車趕抵現場後，工作人員將大貨車的車身吊高，讓消防人員將已昏迷的陳姓婦人救出來，送往基隆長庚醫院治療。廖男和陳姓婦人都無酒後駕車行為，事故原因由警方調查中。
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