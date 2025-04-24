竹北半夜驚傳巨大爆炸聲響 居民被震醒 工廠起火釀2傷

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹北市環北路三段某烤漆工廠，今天凌晨1時許發生火警意外，由於現場接連傳出爆炸聲響，火勢與濃煙嚇壞附近住戶。新竹縣消防局表示，現場有2名傷者自行就醫，火勢已在2時許控制。

有民眾在LINE社群「竹北大小事」指出，環北路三段某烤漆工廠，今天凌晨發生火警意外。附近居民表示，半夜突然聽到一聲爆炸巨響，玻璃也被震得作響，接著持續傳出數聲爆炸，不久後就聽到多輛消防車搶救的聲音。

不少網友也在Threads上表示，「剛剛路過，看起來很嚴重」、「打開窗戶都是燒焦味！」、「爆炸聲把我震醒」、「一直聽到消防車的聲音，好可怕」、「高鐵周邊也能聞到燒焦味」。

新竹縣消防局表示，今天凌晨1點12分接獲火警通報，立即派車組前往搶救，現場2名傷者已自行就醫，火勢已於2時許控制撲滅，詳細起火原因，仍待火調科進一步釐清。

新竹縣竹北市環北路三段某烤漆工廠，今天凌晨1時許發生火警意外。圖／取自LINE社群竹北大小事
新竹縣竹北市環北路三段某烤漆工廠，今天凌晨1時許發生火警意外。圖／取自LINE社群竹北大小事
新竹縣竹北市環北路三段某烤漆工廠，今天凌晨1時許發生火警意外。圖／取自LINE社群竹北大小事
新竹縣竹北市環北路三段某烤漆工廠，今天凌晨1時許發生火警意外。圖／取自LINE社群竹北大小事
附近居民表示，半夜突然聽到一聲爆炸巨響，玻璃也被震得作響，接著持續傳出數聲爆炸，不久後就聽到多輛消防車搶救的聲音。圖／取自LINE社群竹北大小事
附近居民表示，半夜突然聽到一聲爆炸巨響，玻璃也被震得作響，接著持續傳出數聲爆炸，不久後就聽到多輛消防車搶救的聲音。圖／取自LINE社群竹北大小事

新竹 爆炸

延伸閱讀

海軍紀德級艦維修火警！海軍：人員無傷 調查原因中

影／蘇澳軍港「馬公軍艦」疑火警 民眾目擊濃煙直竄

禍不單行…高雄環保生技廠4月前燒毀廠房 另設工廠又起火

竹北虐童教練逃出境...堂弟虐童也慘了 法官裁定限制出境出海

相關新聞

竹北半夜驚傳巨大爆炸聲響 居民被震醒 工廠起火釀2傷

新竹縣竹北市環北路三段某烤漆工廠，今天凌晨1時許發生火警意外，由於現場接連傳出爆炸聲響，火勢與濃煙嚇壞附近住戶。新竹縣消...

聚餐結束出車禍！1死2傷皆為西堤員工 王品回應：全力協助後續

同在「西堤牛排」某分店上班的三名同事，昨晚聚餐結束後返回基隆卻發生憾事，26歲廖男騎機車載送黃姓女同事返家途中，在基隆光...

高雄左營水溝疑傳「瓦斯味」 住戶通報警消現場警戒

高雄市左營區文天路與重愛路附近水溝今晚7時30分許傳出異味，由於味道疑為瓦斯味，引發住戶緊張報警。

日打百通檢舉電話！住戶不滿貼頭像提醒 高雄檢舉魔人怒告「恐嚇、妨害名譽」

高市一名住三民區的許姓男子，不滿住戶違停或違規擺三角錐、盆栽，動輒打110檢舉，曾有日打百通電話的狂人行徑，有住戶江姓男...

影／女騎士疑自撞庇護島 摔車波及同向婦人

新北市林姓機車女騎士今在中和區，疑先自撞庇護島摔車，再波及同向騎車張姓婦人，2人均全身多處挫傷送醫，確實事故發生原因有待...

轎車半路突冒煙！22歲男駕駛奪門逃命 起火原因待查

高雄1輛轎車今晚行經衛武營國家藝術文化中心旁突然起火，駕駛人趕緊下車逃命躲過一劫，消防人車趕到，約10多分鐘滅火，起火原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。