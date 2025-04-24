竹北半夜驚傳巨大爆炸聲響 居民被震醒 工廠起火釀2傷
新竹縣竹北市環北路三段某烤漆工廠，今天凌晨1時許發生火警意外，由於現場接連傳出爆炸聲響，火勢與濃煙嚇壞附近住戶。新竹縣消防局表示，現場有2名傷者自行就醫，火勢已在2時許控制。
有民眾在LINE社群「竹北大小事」指出，環北路三段某烤漆工廠，今天凌晨發生火警意外。附近居民表示，半夜突然聽到一聲爆炸巨響，玻璃也被震得作響，接著持續傳出數聲爆炸，不久後就聽到多輛消防車搶救的聲音。
不少網友也在Threads上表示，「剛剛路過，看起來很嚴重」、「打開窗戶都是燒焦味！」、「爆炸聲把我震醒」、「一直聽到消防車的聲音，好可怕」、「高鐵周邊也能聞到燒焦味」。
新竹縣消防局表示，今天凌晨1點12分接獲火警通報，立即派車組前往搶救，現場2名傷者已自行就醫，火勢已於2時許控制撲滅，詳細起火原因，仍待火調科進一步釐清。
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