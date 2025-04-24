小黃載到車手 阻詐直接送派出所

警方調閱監視器，發現陳姓女車手與遭詐騙的被害人面交取款。記者王駿杰／翻攝 台灣詐騙層出不窮，新竹市1名計程車司機18日載客時，發現乘客多次更改目的地，還不斷用手機聯繫「面交」，警覺有異直接將車開到派出所報案，警方查出50歲女乘客是詐欺車手，並一舉起獲35萬元贓款。小黃運將可領到警政署「百斬計畫」5萬元檢舉獎金，是竹市首件。

警政署4月啟動百斬計畫，鼓勵民眾由「被動防衛」轉為「主動出擊」，可藉由165打詐儀表板「檢舉車手專區」提供可疑詐騙線索，若情況緊急也可撥打110或165即時通報，若警方根據檢舉線索成功查緝車手，檢舉人就可獲得5萬元獎金。

警方指出，該名計程車司機18日在新竹轉運站排班載客，發現後座乘客行徑異常，不但在車程中多次更改目的地，還不斷用手機聯繫疑似共犯的友人，通話內容涉及「面交」安排，他警覺可疑，不動聲色將乘客載至新竹市警二分局東勢派出所報案。

警方立刻派員接應，一查發現陳姓女乘客是詐欺面交車手，立刻將其逮捕，並起獲35萬元贓款、涉案手機、收據等贓物，後續也透過監視器等畫面，成功聯繫到被害人到案取回遭詐款項，阻止財損擴大。警詢後，陳女被依詐欺罪嫌法辦，警方也擴大調查其他被害人、追查詐團上游。